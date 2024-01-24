文化博物館虧損1億　電影資料館蝕9000萬

早前有傳政府有意關閉香港文化博物館，雖然政府多次澄清未作決定，惟仍未能釋除大眾疑慮。議員梁毓偉書面質詢政府有關香港文化博物館和電影資料館過去5年整體入場人次、收入和支出。據政府數字可見，香港文化博物館博物館的支出最高，平均每年花約1.5億港元，40萬名市民到場，以此推算每1名市民入場，當局便需要支付近400港元。

根據文化體育及旅遊局局長楊潤雄的書面回覆，在文化博物館和電影資料館當中，最受市民歡迎的為文化博物館，最多一年的入場人次為2018至2019年度，有60萬人，但收入亦僅有約300萬港元，然而支出卻達約1.3億港元，換言之虧損達逾1億港元。去年的入場人次則有45萬人，收入只有約200萬港元，支出卻達約1.2億港元，換言之虧損達約1億港元。

香港電影資料館入場人次最多的年份同為2018至2019年度共有14萬人，收入共72萬港元，然而支出卻達約7,000萬港元，換言之虧損約6,000港元。去年入場人次有6萬人，收入只有62萬港元，支出約9,000萬港元，換言之虧損約8,000萬港元。

楊潤雄表示，政府現階段正就「流行文化館」所需設施的選址和面積作長遠規劃，文化體育及旅遊局現正與發展局及其他相關部門或機構(包括西九文化區管理局)緊密商討和研究，物色最理想的選址。當局亦會與不同持份者，包括專家顧問，就「流行文化館」的長遠規劃如選址、設施、策展方向及展覽內容等議題作探討及諮詢。

短期而言，政府計劃在香港文化博物館預留特定展廳舉辦流行文化相關展覽和推廣活動，以及擴大合作網絡和豐富有關流行文化的收藏。