內地網站售賣指定垃圾袋　港府稱已交海關跟進

政府早前把垃圾徵費收費實施日期延期，有議員今日（24日）在立法會大會提出質詢，詢問政府有否評估垃圾收費實施前會否出現棄置垃圾的高峰期，以及有內地購物網站售賣聲稱為指定袋的垃圾袋，政府會否有跟進行動。環保及生態局局長謝展寰表示，每年農曆新年前都會出現垃圾棄置高峰期，而內地網站的個案已經轉交海關跟進，並指會視乎情況，有需要時可考慮延長6個月適應期。

提出質詢的議員陳學鋒指政府將會就棄置垃圾高峰期有何應對措施，例如會否增加執法人手、延長「綠在區區」設施的開放時間，以及增加廚餘智能回收桶數目；近日有內地購物網站售賣聲稱為指定袋的垃圾袋，政府有否了解兩者價錢有否分別；以及會否就計劃採取「鋪天蓋地」的方式進行宣傳。

謝展寰指政府會把握時間，具體解釋垃圾收費，而每年農曆新年前都會出現垃圾棄置高峰期，食環署會作出準備，在1月16日起，會展開歲晚清潔大行動，期間在各區設立超過200個臨時廢物收集站，並增加各區收集垃圾和大型廢物的次數，議會加強宣傳教育、安排專責執法小隊進行執法行動、利用網絡攝錄機搜集證據。

綠在區區方面，他指農曆新年前，環保署已要求相關營辦團體增加人手，並在年廿八服務時間由原來晚上7時延長到10時，50個公共屋邨新回收便利店會在4月1日前後投入服務，全港公共回收點會逐步增加到超過220。

廚餘回收方面，環保署由去年第4季已經開始逐步在全港所有公共屋邨安裝只能回收桶收集廚餘，目標在2024年內完成，預計在農曆新年前將會有100個公共屋邨完成安裝，覆蓋超過710座樓宇，佔全港一半公共屋邨，環保署也透過回收基金和環境及自然保育基金，協助私人住宅樓宇安裝廚餘機，預計在農曆新年前，可覆蓋30個私人屋苑、3條鄉村，合共安裝100部智能廚餘回收桶。

針對內地購物網站售賣聲稱為指定袋的垃圾袋，他指查證後，並非環保署授權零售商，聲稱為指定袋的垃圾袋也不是法例訂名的指定袋，已經將個案轉交海關跟進調查。

宣傳方面，他指截至2023年12月，已經舉辦超過250場實體或網上會議和簡介會，聯繫超過11000名來自不同業界持份者，環保署也積極為物管公司和清潔員工舉辦簡介會和培訓講座，至今已舉辦52場，也正向區議會講解垃圾收費政策，和民政事務總署商討透過關愛隊宣傳，稱會「不斷持續地加大力度進行」。

陳學鋒續問及能否延長條例適應期，讓更多市民有更長適應時間，謝指明白全民改變生活習慣需要時間，有需要時可考慮延長適應期。

議員陳穎欣及何俊賢表示，垃圾徵費未開始已有物管公司大加管理費，遠遠超出政府需要的標籤費用，稱就算延到8月1日實施，香港居民仍是「待宰羔羊」，詢問會否有行政上罰則解決「趁火打劫的壞份子」，政府指會要求管理公司和政府收取費用一定要清楚列明，讓市民清楚，會和業界開會討論，但強調垃圾收費計劃沒有改變垃圾處理方式，對大型傢俬每個屋苑都有不同做法。