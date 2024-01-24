騙案難絕「防騙視伏」錄36萬次預警　下月推自動化及報料

網上騙案無日無之，立法會議員陳健波今日(24日)就打擊網上及電話騙案，向保安局提出多項書面質詢，並向當局提問會否倣效英國及新加坡，制定新法例及引入新措施加強打擊相關罪案。當局回覆指執法部門設置的「防騙視伏App」與新加坡做法相似，該應用程式截至去年底錄逾213萬次搜尋及作36萬次預警，計劃今年2月加入自動化元素及報料功能，將繼續研究如何利用包括人工智能等先進科技打擊詐騙。

當局在2022年9月推出一站式詐騙陷阱搜尋器「防騙視伏器」，在2023年2月推出手機應用程式版本「防騙視伏App」，協助市民分辨可疑網上平台帳戶、收款帳戶、電話號碼、電郵地址及網址等，並提供防騙提示。其中，「防騙視伏器」截至去年12月31日已錄得逾213萬次搜尋，預警約36萬次詐騙及網絡安全風險，新加坡也有類似的應用程式協助市民防止受騙。

至於電訊商亦按執法部門提供的資料，至今已攔截超過6,800個涉及詐騙案的網頁連結及封鎖或停止超過2,400個涉嫌進行詐騙的電話號碼。執法部門計劃今年2月，在「防騙視伏App」加入自動化元素，並推出公眾報料機制，讓市民遇到可疑來電或網站時，可透過程式舉報，豐富資料庫的內容，功能和新加坡防騙過濾流動應用程式相近似，會繼續研究如何利用包括人工智能等先進科技，打擊詐騙的不同方案的可行性。