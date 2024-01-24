全港僅449個智能廚餘回收桶投入服務　6區私人屋苑尚未安裝

全港有449個智能廚餘回收桶已投入服務，服務約1000棟樓宇。

為協助市民減少廚餘，環境保護署正逐步為全港的公共屋邨設置智能廚餘回收桶。環境及生態局局長謝展寰今日(24日)書面回覆議員質詢時表示，截至上周一(15日)，全港有449個智能廚餘回收桶已投入服務，服務約1,000棟樓宇；惟當局資料顯示，本港仍有6區的私人屋苑暫未有設置廚餘回收桶。

根據環境及生態局資料顯示，全港多區私人屋苑仍未有設置廚餘回收桶，包括中西區、灣仔、南區、油尖旺、深水埗及大埔區。謝展寰表示，環保署正透過回收基金及環境及自然保育基金，協助私人住宅樓宇安裝智能回收桶收集廚餘，預計在農曆新年前，上述項目共覆蓋30個私人屋苑及3條鄉村，合共安裝約100部智能廚餘回收桶。

至於由環境運動委員會推出的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，現仍於公開申請初期，謝預計於2024年內批出約15至20宗屋苑申請，涉及約120部智能廚餘回收桶。至於公共屋邨，謝指，環保署正聯同房屋署及香港房屋協會，全速將智能廚餘回收服務擴展至全港所有公共屋邨，預計今年底前將共有超過700個智能廚餘回收桶投入服務。

此外，環境運動委員會推出為期兩年的「私人屋苑智能廚餘回收桶試驗計劃」，由去年12月29日開始接受私人屋苑申請資助。謝展寰表示，截至上周一，共收到6宗的申請。