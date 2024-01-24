電動車交通意外及傷亡較低　政府擬年內推自願註冊要求

近年不少市民轉為駕駛電動車代步，惟其安全性備受關注。運輸及物流局今日(24日)回覆議員書面質詢時表示，電動車涉及的交通意外率及交通意外傷亡人數，均較非電動車為低。局方又指，政府目標於在今年內，推出有關制定電動車維修技工和工場的自願註冊要求。

議員梁文廣向提出書面質詢時表示，近年涉及電動車的交通意外頻生。而根據運輸署記錄，以每千輛領牌車輛計算，去年電動車的交通意外率為25.3，較非電動車的30.5為低；而在去年的交通意外傷亡數字亦可見，只涉及電動車的人數為276人，同時涉及電動車及非電動車有1,765人，只涉及非電動車則有約1.64萬人。

局方表示，政府正與業界、培訓機構及其他持份者，制定電動車維修技工和工場的自願註冊要求，當中包括技工註冊所需的培訓、技術和工場註冊所需的設施、細節安排和時間表等，以期讓合資格的電動車技工及工場獲納入相關註冊服務範圍，目標是在今年內推出有關措施。政府亦正積極與各持份者合作，推動和加強對電動車技術及維修人才的培訓。