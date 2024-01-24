政府將用AI提升公眾貨物裝卸區保安　1823聊天機械人

人工智能發(AI)展日新月異，有議員詢問政府會否進一步推動政府部門在公共服務引入及應用AI，又詢問政府如何保護個人資料以及發展AI。創新科技及工業局局長孫東表示，政府一直積極應用人工智能技術，以促進智慧城市和數字政府的發展，已制定了《人工智能道德框架》，並就版權議題進行諮詢，探討繼續完善《版權條例》。

議員葛珮帆提出書面質詢，就政府推動AI教育、引入工務服務、隱患、版權等問題詢問政府會否有所行動。孫東表示資科辦於2023年8月更新《人工智能道德框架》，為局/部門就開發與人工智能相關的技術及應用方案提供更清晰的指引。至今，不少電子政務項目已應用了人工智能技術，例如資科辦聯同運輸署開發交通數據分析系統，利用大數據分析各類交通運輸數據和天氣數據；以及協助地政總署及路政署於2021年以圖像分析技術，遮蔽部門內部使用的街景圖像中的人面及車牌等資料以保障私隱。

他又表示，各局或部門會在今年起陸續推出數字政府及智慧城市「百項方案」，當中涉及人工智能的方案，例如利用人工智能提升公眾貨物裝卸區的保安以及在1823查詢服務中擴展人工智能聊天機械人服務等。

針對AI造成信息洩露及內容造假等資訊安全隱患，他指香港現行法例，大部分在現實世界用以防止罪行的法例，原則上均適用於網絡世界。現有法律框架下有若干條文可處理散播不實或不當資訊，例如《2021年刑事罪行(修訂)條例》就加入未經同意下發布或威脅發布私密影像的罪行，該罪行也適用經修改或移花接木，包括使用人工智能技術的私密影像。

因應人工智能技術的急速發展所衍生的版權議題，他指政府正研究相關議題，並將在今年進行諮詢，探討繼續完善《版權條例》所提供的相關保障，以確保本港的版權制度持續健全和具競爭力。

圖說

有議員詢問政府會否進一步推動政府部門在公共服務引入及應用AI。