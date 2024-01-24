家中無套姦15歲借住少女兼顏射　泥頭車司機被判監7年7個月

15歲少女於2021年到母親友人家中暫住期間，疑分別遭到母親友人的男友強姦及強吻非禮。該名男子早前承認非禮但否認強姦罪，經審訊後於高院被裁定強姦罪成，今日(24日)就兩罪被特委法官黃佩琪判處監禁7年7個月。黃官指事主會稱被告為契姐夫，認為被告違反誠信以滿足性慾，並用其地位把握機會犯案。法官又指被告現仍否認曾強姦事主，未能反映到有愧疚之心。

被告趙啟邦(41歲，泥頭車司機)否認1項強姦罪，指他於2021年9月10日，在新界落馬洲某單位強姦當時15歲事主X，經審訊後被裁定罪成。他另承認於同年同月某日，在同一地點非禮X。辯方求情指被告與X只屬同屋主及朋友關係，並無真實上契，但法官認為2人有誠信關係，被告亦清楚X會叫他契姐夫。法官引述X的報告指沒有顯示她有創傷後遺症，但X亦稱案發後曾有自殺念頭，不能忽視其心理創傷。至於被告報告顯示雖然他沒有孌童癖，重犯機會低，但為人衝動且不顧後果，並透過進行性行為減壓。法官又認為被告與X年紀相距大，且性交時沒有使用安全套增加X患性病風險，最終就兩罪判監7年7個月。

事主X出生於2006年，案發時15歲。X的母親於案發前若1個月，把X帶到友人位於落馬洲的家中暫住，被告則為母友人的男友，同住於單位中。案情指X會稱母親友人為「家姐」，並稱被告為「姐夫」。2021年9月初，被告於家中廚房曾強吻X的嘴；同月10日下午，X獨自留在單位內，被告下班回家走進X的房間拉起X，親吻及擁抱她，被告其後脫去其衣服，把X推落床，並用手觸碰X私處，再強姦她。X嘗試推開被告不果，被告沒有使用安全套並在X臉上射精。X其後把事件告知母親的「契細佬」，母親得悉事件後報案。被告及後被捕，在警誡下供承認曾與X性交，但當時二人是「情到濃時」「你情我願」。

案件編號：HCCC 23，24/2023