公院專科排期長　小病拖延診治變大病　議員倡派兒童醫療券

立法會今日(24日)通過促進兒童醫療服務發展的動議，有議員指香港的醫療水平雖名列前茅，但礙於體制上的結構性限制，公營兒科面對等候時間長、私營收費昂貴、綜合預防性檢查服務不全面的問題，困擾許多家長。

議員顏汶羽指公營醫院專科排期，最誇張是眼科，要輪候210星期，即是約4年才可第一次見醫生，結果「小病拖到變大病」，更難診治；而小朋友即使感冒發燒，拖延醫治就診亦可惡化成肺炎，最終政府要花更大的資源。他認為政府宜採取「組合拳」處理問題，建議參考長者醫療券模式，每年向每個兒童醫療券戶口注資2000港元，藉此鼓勵到私營醫療求診，順帶減輕公營醫療壓力。

本身是眼科醫生的議員林順潮認同兒童醫療券的主張，建議0至12歲是恰當的範圍。他引用一項數據，指香港6 歲學童當中約有18%患上近視，去到12歲則急增至62%。針對兒童視力問題，眼鏡是不可或缺的。一副普通的近視眼鏡需數百港元，附帶其他功能的就更貴，考慮到兒童近視度數的變化速度，有需要每年更換眼鏡，然而此舉必定對基層家庭帶來沉重負擔，若兒童醫療券落實，應可資助購買眼鏡，保護下一代的眼睛健康。

針對精神健康問題，另一議員郭玲麗表示，截止去年12月12日已有40位學生自殺輕生，情況令人擔憂，認為政府在完善三層應急支援架構的同時，需正視目前在有關精神健康的第二層的支援人士，包括輔導員、家庭治療師、藝術治療師、音樂治療師、遊戲治療師等專業在政府架構中仍然不獲承認，社會認知亦不足，以致不少學校反映在尋找第二層支援時十分困難。郭呼籲盡快完善第二層支援架構，更可考慮在學校增設輔導崗位的恒常職位。

另一議員陳沛良希望將於本月結束的三級應急機制可延長實施，政府在檢視成效之餘，亦可考慮恒常化，並將機制擴展到小學生，以更全面照顧中小學生的精神需要。

當局回應指會整合衞生署轄下的健康服務中心，可去到基層醫療系統當中，而衞生署為合資格兒童提供的免費疫苗接種，可預防11種疾病，有關兒童同青少年的健康檢查和評估，會分開學前及在學兩方面，學前會包括兒童視力普查，有問題的小朋友會轉介專科跟進及治療，2023年學前眼力普查的兒童新症的數目有23,000人，當中15.4%需轉介眼科專科跟進；在學階段，政府會提供周年的健康檢查，涵蓋不同成長階段的需求，當中句括營養、視力、聽覺和心理健康，並會提供專業意見和輔導，為個別有需要的學生作出轉介，及早接受跟進。

由2023年6月起，在託管及幼兒中心推行為期兩年的計劃，藉教育推廣的形式，增加家長對口腔衞生的認識，提升為小朋友清潔口腔的技巧，計劃亦會為小朋友提供免費的口腔檢查，會視乎年紀而塗上預防蛀牙物質。