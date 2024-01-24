遊客訪港不留港　政府留客大隻講　僅指網頁已整合

港府為求挽救經濟頹勢，打算出招吸引旅客留港消費，惟早前元旦跨年卻出現遊客滯留邊境口岸，令公眾關注當局有何措施。政府昨日(23日)更表示會用更多方法留旅客在港，但不應以交通安排「令到佢哋好似困咗喺香港咁樣」。議員楊永杰今日(24日)於立法會上提問，到底有何方式吸引旅客留港，例如會否旅客宣傳及推廣深夜大牌檔及深夜食堂進食，或在天光墟及24小時營業的超級市場購物等本地通宵活動。文化體育及旅遊局局長楊潤雄書面回覆時，僅指旅發局已在網頁整合了一系列「夜遊熱點」，向旅客推介酒吧打卡、深夜購物、郊外觀星等夜間活動，而一些旺區電影院亦會在節日延長營業時間。

被問到會否在舉行節日性或有時限性的臨時墟市時容許小販合法擺賣，楊潤雄指為確保墟市活動不影響公眾安全、公共秩序、食物安全及環境衞生等，倡議團體須取得相關的牌照或許可證，場地內的攤檔則毋須持有小販牌照。但至於非法街頭擺賣活動，即使是在深夜或凌晨時分，亦可能會造成阻塞緊急通道、環境及噪音滋擾、甚或衞生和火警的風險。政府在過去1年收到約8,500宗有關非法擺賣的投訴，食物環境衞生署會繼續執法規管無牌小販擺賣活動。

楊永杰又提議研究舉辦通宵音樂節、唱片騎師音樂派對及煙花音樂會等大型通宵音樂活動，楊潤雄指要考慮多項因素，例如對附近居民及環境的影響，包括是否會為附近居民帶來噪音，以及相關交通配套是否配合等，特別是通宵活動對居民的滋擾。楊潤雄指香港亦有個別消遣場所，例如酒吧等會營業至凌晨時分，遊客可以到有關場所作娛樂消遣。