涉號召闖警總殺處長　保安煽惑罪成候判　官斥藉「發噏風」開脫

保安員涉嫌於2020年12月初在社交媒體回應有關壹傳媒黎智英被捕的貼文時發出號召，稱要聚集數十萬人衝入灣仔警察總部，殺死時任警務處處長鄧炳強等。該保安早前於區院否認1項煽惑他人有意圖傷人罪，經審訊後今日(24日)被法官李慶年裁定罪成，須還押至2月7日判刑。法官指被告聲稱發布該些言論只是「發噏風」，但他作為心智成熟的成年人，以此作開脫屬匪而所思，且不能以鹵莽來淡化留言的煽惑性。

52歲被告周健國，被控於或約於2020年12月3日，在港意圖使警務人員身體受嚴重傷害，而非法煽惑他人非法及惡意傷害該等警務人員。法官裁決時不接納被告辯解，並根據貼文上文下理等，認為被告的煽惑行為是帶有意圖，給予網民支持或鼓勵向警隊高層報復，推動以暴力解決問題，最終裁定罪成。

控方案情指，2020年12月2日晚，前立法會議員林卓廷Facebook專頁發布了一篇貼文，內容為「今晚又爆大鑊！告黎智英...」翌日上午被告使用其帳戶在該貼文留言稱：「如果能集結幾十萬人衝入警總，暫(斬)殺鄧炳強和幾個警察高層，佢哋就不會有咁高氣燄了。唯一方法，以暴易暴。」被告於同日再留言稱「香港人太斯文了，不可能以和平手法對付暴政。」該些留言共獲3,000多個點擊表情符號回應，200多則留言回應及數十次分享。被告於同年12月7日被捕，警誡下稱「只係一時衝動先會post殺警嘅說話上我Facebook」。他解釋因認為控告黎智英屬政治檢控，感憤怒才發布留言。

案件編號：DCCC 452/2022