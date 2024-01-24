男警涉啟德襲擊18歲少女　上司供稱被告紮職壓力大

一名男警涉嫌在休班期間，於港鐵啟德站附近襲擊一名18歲女子。他否認一項普通襲擊罪，案件今日(24日)於觀塘裁判法院續審。據控辯雙方同意案情，案發時被告為高級督察，且是東九龍總區重案組署理總督察；據被告上司書面口供指，被告工作表現傑出，案發時正準備升職試，工作壓力非常大，當日更要管理整個重案組及作為案件主管出庭。

涉案37歲被告劉震宇，控罪書上報稱任職公務員。他現時已被停職。被告面對一項普通襲擊罪，控罪指他於2023年4月6日，在九龍啟德近啟德港鐵站A出口啟德車站廣場有蓋行人通道，襲擊姓莊女事主。

據庭上讀出的同意案情披露案發時被告為高級督察，且是東九龍總區的署理總督察。據辯方讀出時任東九龍總區刑事警司黃奕隆的書面證供指，當時被告是科技調查組的高級督察，且被借調往東九龍總區兼任重案組署理總督察，協助籌辦網絡科技罪案小組。黃指被告工作能力非常高、具領導能力，且有極高情商管理。黃又指被告曾主持多次大型拘捕行動，案發時被告正準備其升級試，故面對極大壓力。案發當日重案組只有被告一名總督察上班，且要作為案件主管到法院出庭。

被告的下屬馬駿業則出庭供稱，當日他工作至晚上10時，並見到被告仍在房間內工作。他在被告離開後亦下班，並在地下升降機大堂再見到被告，且有扶他離開。他解釋從同事處得悉被告當日不舒服且曾看醫生，但被告沒有向他說過其病況。

案件編號：KTCC 1522/2023