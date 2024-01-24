聯外人侵吞亡弟三澳門物業　七旬內地婦等4人落網　另一人在逃

澳門發生遺產詐騙案，一名70多歲內地女子涉嫌在多年前聯同他人，以詐騙方式侵吞其逝世兄長在澳門遺下的3個單位物業，估總值300萬澳門元。當地執法部門今日(24日)表示，先後拘捕涉案4人，其中一名58歲男子涉嫌收取女疑犯100萬澳門元，另兩名男子亦曾收取報酬。他們涉嫌觸犯巨額詐騙及偽造文件罪，被移送檢察院處理，當局仍在追查另一名涉案人下落。

涉案內地婦人姓陳，70多歲，報稱退休人士；另三名澳門男子，分別姓駱，58歲，同樣報稱退休人士；姓周，65歲，報稱保安；姓黃，49歲。案情指，一名澳門男子於2016年11月離世後，其胞姐、即案中的陳婦前往澳門處理亡弟身後事，並在收拾遺物時發現一張印有駱男資料的卡片，於是聯絡對方協助處理相關事宜。

在得知亡弟在澳門遺有3個物業後，陳婦隨即提出給予對方100萬澳門元為報酬，要求協助偽造聲明以繼承物業。2人其後在2018年10月一同前往公證處，並在駱男招來的包括涉案周某及黃某等3人簽署，虛假聲明陳婦為已故亡弟的唯一繼承人，從而騙取3個共值300萬澳門元的澳門物業。

惟事件最終傳到陳婦的侄子、即案中內地男事主耳中，他懷疑遭侵吞權益，損失150萬澳門元，遂在去年7月18日到澳門向報案。當地執法部門其後在本周一、二(22日及23日)，先後截獲陳婦及駱男，聯同稍早前被尋獲的周及黃2男一併調查。經查問下，有人承認曾收取對方100萬澳門元報酬協助虛假聲明；而周及黃2人當中，亦有人承認收取2,500澳門元報酬作公證書聲明人，至於餘下1人待追查。