港人步行習慣未見大增　僅40%受訪者每周兩日行夠半小時

新冠疫情過後，港人恢復正常生活，但步行習慣未見顯著增加。有環保團體調查發現，逾40%受訪港人每周，最多只有2天能步行多於半小時，出行主要依賴公共交通工具，當中以鐵路為主。團體另舉辦步行活動，期望培養市民「行多步」減少碳排放。

世界綠色組織於去年12月以問卷訪問400名港人，發現只有10%受訪者一周內有7天步行至少30分鐘，雖較2022年的7.8%上升2.2百分點，但比率仍偏低；近30%受訪市民每周只有1至2天能步行半小時，而一周內沒有一天能步行至少30分鐘的人，亦近8%，反映部分港人每周步行的時間嚴重不足，情況並不理想。

疫後復常，有19.5%受訪者指步行習慣較以往多，但仍有57%人稱，步行與乘搭交通工具的比例沒改變，逾51%的受訪市民因為趕時間或省時，而選擇乘坐交通工具，亦有近20%人會因為太熱、大凍而乘車。當中有約56%受訪者指出最常乘搭的是鐵路。團體指，鐵路的能源用量只佔運輸類別最終用量的3.4%，是公共交通工具中，以人均計算最低碳的選擇。

調查另發現，有92%受訪市民支持低碳生活，願意改善生活習慣，以減緩氣候變化。接近72%受訪者表示會多乘坐公共交通工具，近40%人會減少用電，34%人則會減少用紙。不過，調查結果也發現，5.5%%受訪者表示不知道甚麼是減碳。

世界綠色組織將於今年3月在中環海濱活動空間舉行「地球、敢『動』行」城市定向比賽，分為競賽組和繽紛組，參賽隊伍需於限定時間內自行擬定路線，以最快速度徒步尋找位於中環至灣仔海濱各個地方完成任務，參與活動可得到印有港鐵綠色大使「綠鐵B」 的索繩袋、水槽、毛巾和個人號碼布外，順利完成定向比賽的亦能得到電子證書。活動報名由今日(24日)開始至3月1日。