乞丐湧港　市民質疑集團式經營

梁小姐在中環上班，她指中環及佐敦都有乞丐搵食。

油尖旺是本港核心商業及消費區，但人流如鯽的佐敦港鐵站一帶，近日卻成了乞丐集中地，不少市民都指近期多了乞丐搵食，部分人身體殘疾還在街邊乞討，令人不舒服。移民美國的陳氏夫婦近日回港探親，他們都說，發現香港街上多了乞丐：「行條街，隔幾步就一個，你畀（錢）得呢個，下一個又點呢？」直言乞丐太多影響香港市容及形象，認為當局應該加強執法。

在中環返工的梁小姐也感覺街頭多了不少乞丐，不但佐敦有、中環也不少，她認為既然本港法例禁止行乞，當局就應該嚴正執法，集中人力、加快遣返持雙程證的乞丐。

陳氏夫婦昨在佐敦行街，他們回港探親，直言香港街頭多了不少乞丐，陳先生估計疫後復常，內地乞丐知道香港容易搵食，便爭相過來：「不排除是集團式喇，一點也不出奇，否則咁細的範圍點解有咁多個乞丐……」他們表示，乞丐沿街乞討的情況，一定會影響外來人士對香港的印象，也影響香港的市容及形象。

李先生則認為乞丐滿街與執法不力有關，過去5年只拘捕了79名行乞者根本是冰山一角：「街上大把喇，咁樣一定影響市容喇。」