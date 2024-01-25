東方日報A1：警方懶掃蕩　區區有丐幫

香港常以國際大都會自居，但近期由上水港鐵站到油尖旺、中環灣仔等遊客集散地，到處都有乞丐搵食，昨日下午，本報記者直擊彌敦道油麻地至佐敦一段，更發現有毀容女子及肢體不健全的男乞丐在街角乞討，最離譜的是短短約100米範圍竟有多達4人，令人憶起多年前內地「殘丐」蜂擁香港搵食一幕。保安局昨日表示，過去5年曾拘捕79名行乞者，當中72%人士均持有雙程證，反映內地「丐幫」疑再雲集香江。學者及市民都擔心本港區區有乞丐的情況，憂「丐幫」影響本港市容，更令港府在各區推動刺激旅遊、消費活動效果大減，促執法部門加強巡查、執法及檢控。

議員管浩鳴昨日就打擊行乞活動事宜向保安局提出書面質詢。當局回覆指，過去5年（截至去年11月30日），警方就《簡易程序治罪條例》第26A條共拘捕79人，當中57人（72%）持往來港澳通行證（雙程證）、18人持香港身份證、3人持中國護照、一人持俄羅斯護照。

值得留意的是，相關行乞檢控數字在2021及2022年疫情期間幾乎清零，但去年首11個月已有42個人被捕，較2019年全年的30人更多，而去年拘捕人數當中，灣仔分區佔最多，有29人被捕，屬於行乞重災區。

本報記者昨日在佐敦一帶觀察，佐敦港鐵站附近約100米範圍內，竟有多達4名乞丐在搵食，先是彌敦道與佐敦道交界的行人路，有一個頭髮斑白的年長男子，穿拖鞋蹲坐在一個電話亭下行乞，記者直擊多名市民將錢放進他身前的藤製容器，很快已有逾百元收入；另一乞丐就在佐敦港鐵站D出口對出，為一名疑似被火燒傷致毀容的女子。她跪坐在行人路上，手部亦見燒傷疤痕，其可憐外表成功吸引市民同情，半小時至少有10名市民施捨，她面前的膠兜料有超過200元。

轉到佐敦港鐵站A出口，又見另一個年長男子倚着牆壁、坐在行人路上，他逗留一段時間後離開，稍後同一位置竟由另一名持拐杖的男子佔據，他以跪拜方式行乞，討金錢，期間亦有市民施捨。還有一乞丐在佐敦道近白加士街一家零食店外，是一名外表看去尚算健全的中年漢，行乞期間，他曾瀟灑地抽起煙來，不過，他身前的奶粉罐依然有人施捨。

乞丐四出搵食，香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強直言嚴重影響本港市容，尤其港府正花大力氣吸引遊客來港消費，他質疑一河之隔的深圳市面甚少乞丐，港府有必要研究問題出在哪裏。陳又稱，執法人員應加強巡查及打擊，亦可派便衣人員突擊執法等，同時政府也應與內地商討，共同制訂一個更具效力的措施，從源頭去打擊此類乞丐。

陳又稱，現時《簡易程序治罪條例》（第228章）第26A條的罰則太輕，因罰款只是一級罰款，即最多只罰2,000元，若乞丐以集團方式運作，這個罰款對犯罪集團的阻嚇力有限。

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