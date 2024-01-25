換新鈔旺角滙豐打蛇餅　經濟欠佳無影響巿民換錢封利是數額

農曆新年將至，3間發鈔銀行(滙豐銀行、渣打香港及中銀香港)今日(25日)起至2月9日提供新鈔及「迎新鈔」，讓市民兌換封利是。今晨7點30分寒風依舊凜冽，但市民換錢熱情仍高漲，在旺角滙豐銀行，換鈔人群大排長龍，不少市民表示今年換的錢和往年差不多。

現場室內人流大約維持在50至60人，且以長者為主，約佔六至七成，室外人數則將近百人，排出蛇行隊，現場維持秩序的職員亦不少，在入口處形成人牆維持出入秩序並指引民眾，在出口處更有免費利是封派發給換錢市民。現場工作人員表示，人流與往年差不多。市民鄧生也表示，雖然天氣冷但也習慣，且銀行安排得不錯。

今年經濟表現欠佳，但受訪市民大都表示沒有影響到換錢數額，市民曾生表示換得金額和去年一樣，利市也將和去年封的一樣。而市民李氏夫婦則表示，自己換了約3,000港元且利是也會多封。

市民彭女士表示，今年換了約5至6千港元，雖然大環境經濟欠佳但是利是也不會少封，孫子會派500港元，較熟的大廈保安員也會派50港元，經常去的餐廳適應則會派20港元，還表示，雖然整體經濟欠佳但也僅一年一次，希望大家可以「開心啲」，同時亦祝願香港來年會更好。

香港上海滙豐銀行有限公司銀行分區網絡聯席主管陳綺筠接受傳媒訪問表示，今年的新鈔儲備比往年多，雖預約數量也比往年有所增加，但相信足夠應付市民換新鈔需求，同時她也表示雖然經濟環境不好，但派利是也是豐儉由人，多與少亦是一片心意。