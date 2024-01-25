議員質疑政府「小紅書治港」　港府轟用詞危險挑撥矛盾

自從去年年初全面通關以來，香港舉辦多項大型盛事，政府今日(25日)表示今年盛事將繼續「一浪接一浪」，認為盛事經濟可帶來龐大經濟效益，帶動旅遊、餐飲等收益，估計每150萬旅客會帶來0.1%的GDP(本地生產總值)增長，很多全球具影響力的意見領袖來港可推廣香港。

議員謝偉俊擔心，民間氣氛市民心情將會直接影響盛事會否成功，未知是否庫房因「手緊」，執法人員日夜「繽紛贈慶」抄牌沒有遵守規則過馬路市民、重罰食肆和阻街、打擊書店、工廠大廈食堂等的高調、高壓的執法行為。觀感上，市民認為政府施政作風親「小紅書」帳戶，醞釀官民矛盾，市民心情沉重「冇癮」。該議員又批評政府救市政策「後知不覺」、「唔湯唔水」、失焦錯誤，市民股、樓、債損失嚴重。年關快到，政府又未能「雪中送炭」，官員近日解說垃圾徵費也製作不少民怨，詢問政府會否檢討高壓執法，讓市民認為政府重視市民意見。

政府表示，香港面臨不同衝擊，除政治以外，經濟也受影響，明白當經濟受影響的情況下，市民心情受影響，正確處理應該是提振士氣，做好競爭力，又指鼓勵不同經濟活動，有人流聚集，導致交通問題、噪音問題，政府要恰如其分處理，同意整體要平衡，但如果「一面偏」，製造錯誤思維，未必是最正確方法。

政府施政需要考慮整體和最大利益，要照顧每個階層每個需要，而政策對不同人的好處有差異，但不應該挑撥矛盾，更不應挑撥地方矛盾，又指這些形容是「迂腐、危險」的態度，政府有責任帶給社會正向思維，希望不要將小矛盾變成大矛盾。若愛國者治港下仍宣傳不正面、不符合事實的信息，是不應該。政府又認為該議員所用的形容詞「危險」，令人回想起2019年反修例所用的形容詞，重申要認真務實處理問題。

另有議員認為，若能請到國際巨星來港開演唱會更好，當局宣傳工作需要加強，雖然旅發局有邀請意見領袖拍片，但只是到打卡點「打卡」，獲邀的意見領袖亦集中在內地和東南亞，建議政府研究邀請歐美意見領袖，幫忙說好香港故事。國際七人欖球亦深受旅客歡迎，疫情前每年可吸引2萬人來港，有議員建議政府應該更好結合盛事和旅遊，希望政府可透過旅發局等一起宣傳，並制定績效指標，要求每個盛事吸引多少旅客來港。政府回應時指，會爭取國際歌星來港，政府有「搭台推廣」的角色。對於邀請世界知名的歌星等，會努力做，不過成功與否要天時地利人和。

政府亦指多項盛事集中在某段時間舉行，只會令資源相爭，故正考慮由財政司副司長組成一個統籌協調的工成小組，製造一個體制，例如一站式服務，令申領牌照及人群管理都可以做到。

對於政府的回應，被問到會否覺得特首態度強硬，謝偉俊表示是觀點角度問題，至於內容是否如特首所講「迂腐、危險」，他指由大家判斷，至於會特首表示內容令他想到2019所用的形容詞，他表示大家不同角度，但都是為香港好。