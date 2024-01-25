張劍虹供稱英文版《蘋果》「偏黃」引外國關注　黎拒加軟性新聞

壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》的案件，今（25日）在西九龍法院（暫代高院）續審。本案認罪被告之一、壹傳媒前行政總裁張劍虹，繼續以從犯證人身份出庭作供。張稱，黎智英曾形容國安法是香港及《蘋果》生死存亡之秋，一旦落實，「《蘋果》唔使旨意有得做落去」。張又形容黎「好着緊」《蘋果》英文版，曾要求專注報道中國及政治新聞，拒絕加入飲食旅遊等軟性內容，形容「加埋會dilute（沖淡）成樣嘢」。

張劍虹表示，英文版《蘋果》中，會將黎智英、李怡、顏純鈎專欄譯成英文，亦會把逆權報道翻譯。另外，《蘋果》亦會找寫手寫文，部分寫手是由黎智英助理Mark Simon及壹傳媒前董事祈福德（Mark Clifford）邀請。2020年8月左右，本案認罪被告之一、負責《蘋果》英文版的馮偉光，曾向張說，現時《蘋果》英文版只得有關逆權、抗爭、制裁的文章，問可否加入一些如文化、旅遊、飲食等軟性新聞。張遂到黎智英的辦公室請示黎。張憶述，黎當時說，成立《蘋果》英文版目的是以「偏黃」或支持《蘋果》的新聞，引起外國關注及輿論，明言如果加入軟性新聞，「會dilute（沖淡）成樣嘢」。

另外，庭上亦展示相關WhatsApp群組對話，顯示馮偉光說，認為應該讓讀者知道重要的國際新聞，例如有關伊斯蘭國的事，惟黎智英表明英文版《蘋果》應該專注報道中國新聞。張說，黎智英「好着緊」英文版《蘋果》，形容對方「睇得好緊」。張稱，國安法生效，黎智英覺得這是香港及《蘋果》的生死存亡之秋，黎「心急出」英文版《蘋果》，旨在得到西方國家政治保護。張又憶述，2020年5月，黎曾在「飯盒會」中好隨意地說「最近好忙」，「好多外國傳媒排住隊訪問佢（黎）」。黎當時說國安法較他預計嚴重，如果法例實施，「《蘋果》唔使旨意有得做落去」，黎明言不會怕，會在訪問中「照講要講嘅嘢」，包括要美國制裁中國。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

案件編號：HCCC 51/2022