禁錮大學生勒索數百萬　兩主腦等3人判囚最高5年

9名當時年僅13至24歲的少年，涉嫌將一名大學男生非法禁錮在牛頭角一間酒店房，以及用該大學生的私密照片勒索5,000港元。該9人最終被捕，其中被指是案中主腦的2人否認勒索、盜竊及非法禁錮等共6罪，經審訊後被裁定其中5罪罪成。該2人連同早前認罪的2名被告今午(25日)一同接受判刑。區院法官林偉權判處其中3人監禁28個月4周至5年。餘下較年輕的被告，林官先索取感化報告，並押後至2月8日判刑。

不認罪的被告楊子潁(25歲，女)及葉文軒(25歲)同被裁定勒索、盜竊及非法禁錮4罪罪成，指2人於2020年9月14日至15日，連同其他被告，以恫嚇方式要求X及Y交出5,000港元，另要求X母親交出600萬港元；又在同年9月15日，於觀塘道工業家酒店某房間內，偷竊屬於X的手機、銀包及信用卡等；在同年9月15日至16日，連同其他被告將X非法及損害性地禁錮在上述酒店房。葉另被裁定1項勒索罪成，指他於2020年11月6日要求X父親交出100萬港元。法官指楊及葉2人為案件主腦，其犯案大部分原因出於貪心，分別被判監4年半及5年。

認罪的兩名被告包括現年18歲男學生及黃希朗(27歲)，他們承認非法禁錮、勒索及藏毒等罪並出庭指證楊及葉，男生的判刑須押後，黃則被判監28個月4星期；同案另外5名被告，陳霖楓(21歲)及19歲男生則承認非法禁錮罪被判囚26及28個月；餘下3名被告則承認非法禁錮等罪，分別被判12個月感化及判入教導所。

案情指，事主X和Y是情侶，楊與X是舊情人，楊與其當時的男友葉取得X及Y的親密照後，要求2人交出5,000港元贖回照片。X答應在慈雲山交贖金，但交款後X被挾持到涉案酒店，並被取走其銀包及電話等。翌日，睡醒的X發現酒店房內2名看守他的男子均睡着，便偷走及報案。X母親於同日早上收到訊息，要求她繳交600萬港元贖金，否則會毆打X及斬斷其手腳。執法人員其後到酒店拘捕多人。11月6日X父親再收到訊息，就相同事件被勒索100萬港元。翌年3月，包括楊及葉等被捕。

案件編號：DCCC 706/2021，DCCC 417/2022