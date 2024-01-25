豪擲每月110萬港元租「大富豪」　娛樂公司欲打造高端娛樂場

上世紀80至90年代作為地標佇立在尖東的「大富豪夜總會」，結業後該舖位便不再引人注意，甚至一度空置兩年。近日該舖址被一間綜合娛樂公司相中，豪擲110萬港元月租進駐，是今年最大一宗租賃，新租客欲將此地打造成高檔娛樂場所，並結合展覽及餐飲等引入新穎的經營模式，勢必帶旺區內人流及生意。

上述大富豪娛樂城地址位於尖沙咀東部科學館道14號新文華中心。舖舍總面積約達56000平方呎，其中地下面積約6000平方呎，地庫面積約50000平方呎。叫價140萬港元，實際成交金額也有110萬港元，平均呎租約20港元。

據有關人士透露，新租客是一間大型娛樂公司，對香港的發展前景樂觀，率先簽下5年梗約，之後將有續租權。由於佔地面積過於龐大，免租期高達一年，該公司由多名具餐飲及娛樂背景的人士合夥構成，日後將提供會議博覽、中西餐飲及卡啦ok等服務，將娛樂場地重新包裝，並引入嶄新經營模式，務求令市場感覺煥然一新。

中原地產(工商舖)董事總經理潘志明指出，大富豪舊址舖頭面積巨大，尺租20港元，月租超過一百萬港元，經營將近6萬平方尺的場地絕非易事情，除租金外，人工、投資及營運成本亦是筆高昂的支出，願意作如此龐大投資，由此可見租客對未來香港的零售業、服務業市場充滿信心，他還指。由於面積巨大，裝修亦會耗費較多較多時間，業主若給予一年免租，也是合理。

該舖位前身為大富豪夜總會，於2012年結業後被業主租給「富豪匯」從事時裝、珠寶、化妝品等零售生意，主攻遊客市場，但疫情爆發后遊客逐漸減少，生意也日漸難做，遂於2021年撤出，直至去年通過後，業主才開始以每月140萬港元放租。