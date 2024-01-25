東華三院東蒲正式開幕　多元化設施和交流活動　打造青年新蒲點

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士（右十二）、東華三院主席韋浩文先生（右十三）及顧問局和董事局成員，與黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士（左十）、香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮博士（右九）、社會福利署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍先生（左八）等嘉賓為「東蒲」主持開幕亮燈儀式。

東華三院以服務市民為本，致力促進青少年全人發展，並積極回應特區政府的《青年發展藍圖》。該院的青少年全人成長中心「東蒲」，日前（20日）正式舉行開幕禮，同時宣布國際交流營舍投入運作，為青年人打造追尋夢想的新蒲點！

當天開幕典禮於「東蒲」的胡李名靜體育館舉行，承蒙民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士親臨擔任主禮嘉賓，與東華三院主席韋浩文先生聯同一眾顧問局和董事局成員，以及黃大仙民政事務專員胡鉅華太平紳士、香港警務處東九龍總區指揮官羅越榮博士、社會福利署黃大仙及西貢區福利專員吳偉龍先生等嘉賓，一同為「東蒲」主持開幕儀式。

民政及青年事務局局長麥美娟SBS太平紳士表示：「東華三院多年來在不同範疇為市民提供優質服務。為進一步推動年輕一代在藝術文化、數碼及創新科技、運動及健康生活等方面的發展，東華三院悉心籌建青少年全人成長中心『東蒲』，促進年輕人的全人發展，鼓勵他們擴闊視野、互動交流。『東蒲』這個新地標，不但為年輕人提供了聚腳點，還為九龍東再添活力。『東蒲』設施包羅萬有，讓不同志趣的青年獲得豐富的體驗。年輕人不妨多來『蒲一蒲』，善用中心的設施和服務，一展所長。」

東華三院主席韋浩文先生致辭表示「東蒲」是該院青少年發展的旗艦項目，正是回應特區政府的《青年發展藍圖》。他指出「東蒲」早前舉辦的多項大型活動，均有助凝聚青年及推動青年發展，有信心「東蒲」能成為全港青年的新蒲點。他更感謝一眾善長的慷慨捐贈，讓該院能夠提升「東蒲」相關設施。

「東蒲」佔地約1萬平方米、樓高4層，中心設有具國際水準的文娛康樂設施，並定期舉辦各類型的交流活動，從藝術文化、數碼及創新科技、運動及健康生活等三大範疇，助青少年裝備自己、施展才華。「東蒲」由去年4月初營運至今，已有約3萬訪客人次。

其中，提供逾100個宿位的國際交流營舍，讓青少年有機會與國內和海外的青年互動和深入接觸，培養成為具國際視野的領袖人才。

胡李名靜體育館則是一個完善的多用途場館，可容納約800座位。舞台設計富彈性，配備專業設備，適合舉行各類中小規模的音樂表演、藝術文化、康樂體育及典禮等活動。

中心內亦設有東華三院大生地產發展有限公司The Grand Oasis共享工作空間，面積逾10,000呎，為自由工作者及初創青年提供跨專業、跨界別的聚腳點。該場地設有25個私人辦公室、30個流動辦公桌。同時，它提供優惠租金和企業培訓等支援服務，並定期舉辦各類型分享會和講座，助青年人實踐創業的夢想。

開幕禮上亦安排了一連串參觀及體驗活動，包括嘉賓導賞團、忍者極限訓練挑戰、創意攝影站、藝術展覽及遊戲攤位等，增加青年人對「東蒲」的認識。劉婥穎（Pinky）及黃凱彥（Jason）兩位青年人體驗過均大讚「東蒲」設施多元化，Pinky表示：「忍者極限訓練挑戰看似容易，原來很有挑戰性。」Jason則謂：「體育館規模大，設備及燈光十分完善，期待將來可看到更多演唱會及舞台劇在此舉辦。」