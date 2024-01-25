勞資糾紛求助飆逾20%　涉款過1600萬元　工會料引外勞爭拗更盛

面對各行業人手外流，港府祭出引入外勞，但隨時令本港勞工權益問題更為嚴重。有調查揭示工友被僱主剝削情況持續上升，情況令人憂慮。工聯會勞工服務中心(下稱勞服中心)今日(25日)公布一項調查結果，統計去年處理的勞資糾紛個案數目，發現個案數字較前年增加超過20%，更比2021年多出超過40%，當中以「假期」及「欠薪」的問題所佔的比例最多。勞服中心預料政府擴大引入外勞，將引發本地勞資糾紛數字上漲，建議政府應加強宣傳勞工權益及知識的工作，減少僱傭雙方出現爭議。

按勞服中心的統計，去年共處理173宗個案跟進，較2021年的120宗和2022年的143宗，分別上升44.2%及21%。去年求助個案的總人數有218人，涉及申索金額超過1,600萬港元，個案申索項目以「年假」、「代通知金」及「欠薪」為主，其中「勞工假」及「欠薪」的按年升幅分別達33.3%及28.6%。

權益委員會主任丘燿誠指，在本港擴大輸入外勞的情況下，預料本港的勞資糾紛個案數字將繼續上升，其複雜性亦會加大，建議政府加強勞工權益的宣傳及教育，讓工友清楚自身的權益。

至於勞服中心處理的勞資糾紛中，部分僱主剝削員工或逃避僱主責任手法層出不窮，如用「假和解」將責任卸給破欠基金、僱傭合約設有不合理及懲罰性條文、及利用不同手法迫僱員「假自僱」等。勞服中心幹事何采縈指，中心處理多宗勞資糾紛個案，發現有僱主願意和解並支付欠薪及相關補償，但之後卻未有履行承諾，甚至着僱員去申請破欠基金，由於和解金額往往較原本被拖欠的補償額低，僱員所收的補償已減少，最後因僱主表示無力再支付，最終要破欠基金「埋單」。

勞服中心呼籲工友一旦遇上勞資糾紛，應主動向勞服中心及工會求助，維護自身勞工權益。同時促請特區政府承擔社會責任，多加留意就業市場變化，建議適當檢視現有僱傭條例漏洞，如有需要盡快修改，以減少僱傭雙方出現爭議機會等。