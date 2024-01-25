政府持續發展經濟表現創新低　陳茂波評分跌幅最大

疫後經濟未復甦，股樓交易量少。最新的民意調查結果顯示，政府9項施政表現當中，持續發展經濟最低分，較上次調查再跌0.10分，創調查1年以來的新低，而在6名正副司長當中，財政司司長陳茂波的評分跌幅最大。

香港研究協會在今年1月8至22日成功訪問了1027名18歲或以上市民，對特首、司局長及政府的滿意度進行評分，1分為非常不滿意，2分為不滿意，3分為一般，4分為滿意，5分為非常滿意。

調查結果發現，陳茂波的評分為2.73分，較上次調查下跌0.07分，而其餘5名正副司長評分亦下跌.07分的跌幅外，其餘5名正副司長的評分變化均少於0.05分。

至於政府9項施政表現，評分最高的是「維護國家安全」有3.10分，其次是2.58分的「增加土地房屋供應」，繼而是「扶貧安老助弱」有2.49分，而評分最低的是「持續發展經濟」，只有2.40分，而「持續發展經濟」跌幅則最大，跌0.10分，評分創調查一年以來新低。

該協會負責人指出，調查結果顯示市民對對經濟發展評分出現較大下滑，促請特首及各主要問責官員深入社區聆聽市民聲音，更好地掌握民情民意，積極跟進政策實施，落實切合市民期望的政策措施。