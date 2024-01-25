蠱惑中醫師夥逝世長者遺屬呃醫療券資助　13人落網

自去年10月開始，將軍澳區執法部門收到由衞生署轉介的非法使用醫療券個案，經深入調查後，發現有註冊中醫師串通過身長者的家屬，使用已逝者的醫療券。為了打擊相關行為，人員在昨日(24日)及今日(25日)展開代號「洪威」的行動，以涉嫌「串謀詐騙」罪拘捕9男4女(40至83歲)，當中包括7名已註冊中醫師、1名藥房負責人及多名已故長者家屬，涉及資助金額合共約4萬港元，個別醫療券「原主」甚至早於2020年逝世。

調查人員表示，案中涉及2種犯案模式。第1，註冊中醫師串通醫療券持有人的家屬，使用已故長者的醫療券餘額，部分家屬會帶同已故親友的身份證前往一向光顧的診所，繼而由違規中醫師聯同該些親屬在醫療券使用者同意書上冒簽，從而騙取資助。

第2，有藥房負責人利用長者「不用就浪費」的心態，教唆他們用醫療券進行購物消費，惟全程並無任何醫生診察；更甚者，有藥房會以超出市價10倍的價錢出售海味、藥物等貨物，藉此進一步獲利。過程中，有人會向長者「洗腦」，教導他們虛假宣稱已經接受醫療服務，而店舖負責人其後再與已登記的醫師串謀，從醫健通系統領取相關醫療券津貼，待款項到手後拆帳。

執法部門持法庭手令，搜查涉案中藥診所及被捕人士的住所，檢獲一批與案有關的證物，包括冒簽已故人士簽名的醫療券使用者同意書、高於市價多倍購入的藥材貨物等的付款紀錄。行動仍在進行中，不排除有更多人被捕。

人員又稱，政府推出醫療券計劃，本質上是希望幫助有需要的長者接受私營醫療服務，市民非法使用醫療券，不但騙取公帑，更是有違道德的行為，涉及欺詐罪行。人員重申，欺詐屬於非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判處監禁14年，呼籲醫務界人士及市民，定必要嚴格遵守衞生署訂立的規則去使用醫療券，一旦發現有醫師的行為有違醫德或有違規情況，定必轉交予中醫藥管理委員會跟進。