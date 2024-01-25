外媒稱蔡若蓮外訪活動遇港人示威取消　教育局：因情況調動行程

教育局局長蔡若蓮於本月21日前往英國倫敦及芬蘭赫爾辛基，分別出席英國教育科技展BETT Show及教育展Educa，而原定今日（25日）當地時間下午蔡若蓮將參與公開活動，並有發言環節。有外媒報道指，由於倫敦當地有「香港抗爭者」原計劃在會場向蔡若蓮抗議，公開活動因擔心受到抗議而取消。教育局回覆指蔡若蓮的外訪行程緊密，或會因應實際情況，調動行程安排。

外媒「美國之音」報道指，蔡若蓮原於今日下午出席BETT Show專題討論環節，題目為「在數碼年代培養人才/如何為未來裝備學生」，而有在英國的「香港抗爭者」計劃在會場向蔡若蓮抗議，香港監察周日亦在社交平台X上呼籲，在蔡若蓮到訪時採取行動。教育局回覆查詢時指蔡若蓮的外訪行程緊密，除原定的活動外，亦不時應當地教育界不同持份者邀約，出席不同活動，一行人員或會因應實際情況，調動行程安排，加強與不同教育界人士交流接觸 ，推廣和介紹香港教育工作 ，讓他們認識香港實際情況、發展機遇和優勢。

根據當局於1月20日發出的新聞公報，蔡若蓮原定將於BETT Show的專題討論環節發言，並為參與展覽的香港師生打氣。而明日（26日）將展開在芬蘭的訪問，出席Educa專題座談會，與其他地區代表討論教育對未來的影響。

過去亦曾發生官員到英國外訪時遇上示威事件，時任律政司司長鄭若驊2019年於倫敦出席講座前遭數十名反修例示威者包圍，鄭若驊在混亂中狼狽仆倒街頭，要由工作人員扶起及護送離開，鄭隨後引述醫生稱其左手未能正常活動至少3個月至1年，又指手部神經有受損的症狀，日後可能要做手術。