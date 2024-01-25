房委會介入已轉售資助出售房屋單位個案　令業主上繳出售利潤

《東網》早前曾爆出一宗「清水樓」居屋轉手勁賺近400萬港元的交易，引來社會關注居屋的轉賣情況。房屋委員會今日(25日)表示，近期曾處理一宗已進行轉售的單位個案，業主最後需向房委會提交出售單位後所賺取的所有利潤。房委會強調，一直嚴肅跟進並就懷疑違反居住規定的個案，在考慮每宗個案的情況後會採取適當行動；又提醒市民，下周三(31日)為「居屋2023」揀樓日，業主需遵守有關所有資助出售單位的居住規定。

房委會指，因應個別個案的特殊因素，例如業主需要因病入院、家人有嚴重健康問題需要照顧，而未能處理裝修及搬屋等問題，房委會會暫緩執行違反買賣協議行動，並要求業主於指定期限內入住有關單位，以符合買賣協議的要求，房委會亦會對有關單位的居住情況進行監察，以確保違規情況得以糾正。

另外，房委會補充指，根據資助出售單位業主與房委會於購入單位時所簽訂的買賣協議，有關單位須由業主本人及名列同一申請表上的全部家庭成員居住。若發現業主違反有關規定，房委會將不會批准就居屋第二市場計劃「可供出售證明書」或「提名信」的申請，已發出的「可供出售證明書」亦會被撤銷，有關業主將不能於居屋第二市場出售該單位。

《東網》去年9月曾報道有關深水埗新進居屋王凱樂苑，業主以清水盤持貨4年，轉手勁賺近400萬元，事件令人嘩然，但未知此單位是否與今次房委會所處理的單位屬同一單位，當時房署回覆指，已就懷疑涉事單位展開調查工作，若發現有任何違規情況，署方必定嚴肅跟進及採取適當行動，包括法律行動。該單位原業主於2019年10月以442.79萬港元購入單位，單位未補價，持貨近4年，最初開價900萬港元，最後以838萬港元成交，轉手帳面獲利395.21萬港元離場，單位升值89%。