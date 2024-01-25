租管例淪無牙虎　加租劏房反倍增

劏房租管條例至今實施2年，但基層劏房戶苦況依舊，全因當局執法不嚴。有團體公布調查報告，發現條例的2年凍租期下，仍有3成受訪劏房戶在租管實施後被加租，而加租金額比條例實施前足足多一倍；但由條例生效至今年初，僅得87名劏房業主因違反條例而被定罪，團體建議當局主動上門巡查，並訂立起始租金。議員向《東呼即應》表示，除了加強執法，當局亦應考慮加重罰則，以增加阻嚇力。

本港基層的住屋條件差，特別是劏房戶的居住環境，更是慘不忍睹。社區組織協會周日（21日）公布調查，發現約7成受訪劏房戶表示，小朋友需要在床上做功課及溫習、分別有34%及29%受訪住戶的家裏沒有廚房，以及非經常在家裏煮食、甚至有近1成受訪者，家裏連獨立洗手間也沒有。

除了要忍受惡劣生活環境，部分無良業主更肆意加租，濫收水電費。調查發現，受訪劏房戶租金佔入息比例已攀升至42%，約3成表示過去2年曾被加租，比條例實施前多一倍，甚至有人被加租達1,500元；業主濫收水電費同樣沒有收斂，調查顯示仍有超過6成受訪者的電費，由業主另定每度電價計算，最高更達每度電2.2港元；同時有近3成受訪者表示，曾被拒透露水電帳單。

本來租管條例有條文保障劏房戶，包括為期4年、即首租期兩年及次租期2年的租住權保障；限制續租的租金加幅上限為10%；並禁止業主向租客濫收公用設施，包括諸如水電費等服務費用，可惜當局執法不嚴，結果新例實施兩年便淪為無牙老虎，劏房戶被任意宰割，比過去更慘。在條例生效當年的年底，差估署已識別近1,100宗業主涉嫌違規的個案，但當局最新公布數字顯示，由條例生效至今年1月5日，只有共87名劏房業主因違反條例而被定罪。

社區組織協會副主任施麗珊表示，部分劏房戶害怕投訴被業主得知後會被趕走而啞忍，因此當局首先應嚴懲業主，亦應與房屋署商討安置計劃，幫助劏房戶，好讓他們安心。她指出，當局大半年僅進行了100多次上門突擊檢查及洗樓，認為要加強巡查，令居民夠膽投訴，並針對劏房戶延續房署推出的輪候公屋現金津貼。她亦促請當局，加快興建公屋及簡約公屋，同時也要就起始租金立法。

議員鄭泳舜表示，對於劏房租管條例實施2年後，仍有很多劏房業主無提供合規租約予租客，覺得非常失望及無奈。他指出，雖然近月檢控數字增加，但也只得80多宗，反映有漏洞存在，很多租客不能或不敢向業主作出申訴。

鄭泳舜建議，當局必須加強檢控及巡查，亦可考慮加重刑罰及罰則，促使劏房業主遵守法例；同時當局亦應積極考慮實施「起始租金」。