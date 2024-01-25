垃圾徵費指定袋明開賣　15公升袋劈價55%搶閘售　未知真偽

垃圾徵費延遲至8月才全面實施，但指定垃圾袋明天(26日)將在Circle-K、foodpanda、實惠率先發售。不過，拍賣網站Carousell近日出現聲稱「環保署指定垃圾袋」出售，10個15公升的垃圾袋只售7.5港元，較官方售價便宜55%，賣家要求最低要買20個袋。環保署回應指，只有指定人士可售賣指定袋或標籤。

網上賣家出售「環保署指定垃圾袋」的產品圖片上，寫有「指定垃圾袋(背心袋)」、「15公升」，以及「揼少啲、慳多啲」的垃圾徵費口號。賣家兩周前開始售賣垃圾袋，圖片上及產品資料另指，現有存貨6包，每包10個袋，只接受見面交收，地點為元朗「采葉庭」交收。

垃圾徵費15公升指定袋官方售價為1.7港元，10個便需17港元。網上「指定袋」售價較官方便宜9.5港元，相差逾55%。同一賣家7個月前亦售賣20公升「環保署指定垃圾袋」，描述上又指，現時只剩15公升容量的袋，最低消費20個(2包)，除離島不作交收，任何地方均可交收。

環保署回應指，早前已發現有人於網上出售聲稱為垃圾徵費指定袋，懷疑屬2018年試驗的模擬指定袋，該些指定袋不可於日後實施的垃圾徵費時使用。另外，該署指出，指定袋及標籤只供指定人士出售，沒授權人士出售指定袋，會觸犯法例。