港人捱夜壓力大　身體積毒已深不自知　角鯊烯排毒護肝保健康

香港人為口奔馳，經常食無定時，不良飲食、壓力，加上日益嚴重的污染問題，身體容易積聚毒素，不少港人因此易倦易累、面容憔悴，有人更因而飽受失眠及皮膚過敏等困擾，這些其實是健康響起的警號！

都市人多肉少菜及少運動的文化，容易令身體積聚毒素，當體內毒素愈積愈多，養成酸性體質，可能引致不同慢性病及頑疾，嚴重者甚至可致命。據調查，逾8成受訪港人採高鹽飲食；平均每4名港人就有1位於75歲前患上頑疾，反映港人健康未如理想。

事實上，本港經歷三年新冠疫情後，不少人抵抗力變差，自由工作者袁小姐去年確診新冠後很容易患感冒，即使康復後亦很快再病，「皮膚遇到外來刺激物(污染)就好似濕疹過敏咁，睇完醫生同休息好耐都好難斷尾！」加上不良生活習慣，亦令健康頻生狀況，體型健碩的陳先生就經常夜睡，睡眠不足令人看起來沒精神兼面容憔悴，經常感到疲累。從事教畫工作的蔡小姐睡眠時間僅得4至5小時，「想排毒又因為做嘢好忙而冇實際行動。」任文職工作的邱女士，經常開會導致食無定時，「放工返到屋企已經9點，無辦法喺瞓前兩個鐘食完晚餐。」

要改善健康，必須內外兼顧，亦要為身體建立防護網，阻隔外來毒素入侵。澳洲註冊營養師朱德賢(Vivian)指，角鯊烯屬護肝及提升排毒能力的重要營養，亦是一種天然脂質，具有類似紅血球的功效，可輸送氧氣去身體各個器官細胞，特別是有「排毒工廠」之稱的肝臟，令肝臟細胞更活躍，增強排毒功能，幫身體排走囤積的廢物、重金屬、HCB ，並防止在排泄時，再從腸道被吸收。

對於角鯊烯有效改善肝功能，營養師Vivian引述日本臨床研究指，連續服食角鯊烯4星期後，令肝酵素大幅下降，改善肝臟功能失調。她更指出，若體內角鯊烯越高，體內毒素亦相對會減少。角鯊烯亦能夠促進血液循環，有助預防因血液循環而引起的常見慢性疾病。

角鯊烯有效全方位排走體內毒素，從而預防頑疾，有美國研究證實，鯊魚不易患頑疾，其免疫力及抗病力亦遠勝其他生物。有研究顯示，高劑量的角鯊烯對免疫狀況有正面的改變，可以增加細胞的帶氧量，促進新陳代謝，強健免疫細胞組織的活躍性；同時具備高抗氧化功效，能夠消除多餘自由基，避免這些物質阻礙免疫系統正常運作，對抗衰老。角鯊烯有助強健免疫力，過去一直被加入流感及新冠疫苗，以增效能，尤其正值冬季感染高峰期，更加需要強健自身免疫力，嚴防流感、新冠病毒夾擊。

排清體內毒素，才能保持青春健康，角鯊烯有效排毒護肝，也是皮膚脂質主要成分，有效抗老減齡，少女之所以特別青春、美麗，全因體內角鯊烯充足。

人體原本能自行產生角鯊烯，並分佈在不同器官，但隨年齡增長會減少分泌，因此需要額外補充。角鯊烯只能從天然物質中萃取，不能以化學合成生產，其中深海鯊魚肝臟的角鯊烯含量最豐富，高達7至8成。要有效幫身體排毒抗老，服食提煉自鯊魚肝臟、含100%角鯊烯的健康食品可謂最直接方便的選擇。

坊間健康食品眾多，市民要選擇信譽良好的品牌、留意產品是否達國際安全標準，最好採用比製藥更嚴謹的程序與先進生物科技提煉等。產品亦應通過多重檢測，獲國際化驗報告證明無污染、無雜質及無輻射，才是純正、濃度高、分子細的一級功能性營養補充品產品，能夠無負擔地輕鬆為身體全面排毒。市民亦應留意建議的服食份量，以達最理想的保健效果。