31歲男網上「起底」租車司機　遭私隱署拘捕

個人資料私隱專員公署昨晚(25日)在新界區拘捕一名31歲中國籍男子，涉嫌「起底」發布事主的身份證副本。被捕人士涉嫌在未經資料當事人的同意下披露了他的個人資料，違反《個人資料(私隱)條例》第64(3A)條的規定。被捕人士獲准保釋，私隱專員公署會繼續調查案件。

調查顯示，事主是一名的士司機，2023年9月起向被捕人士租用的士，並將其香港身份證副本交予被捕人士作身份認證。及至2023年11月，雙方同意終止租賃安排，但事後事主及被捕人士發生糾紛。2023年12月，有人在一個社交媒體平台的一個公開群組發布了一條對事主作出指控的帖文，並附上一張略去部分內容，屬於事主的香港身份證副本，從中可以看到事主的中文姓名、英文姓名、香港身份證號碼、性別，以及事主的照片。

私隱專員公署提醒市民，上載或轉載「起底」訊息都會干犯『起底』罪行。若公眾人士響應一些網上呼籲「起底」的行動，而在沒有當事人同意下披露他們的個人資料，也可構成「起底」罪行，違例者一經定罪，最高可被處罰款100萬港元及監禁5年，呼籲公眾人士切勿以身試法。