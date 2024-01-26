議員稱搞盛事貴精不貴多　單靠普通旅遊活動難令香港光芒再現

自從去年年初全面通關以來，香港舉辦多項大型盛事，圖吸引更多旅客訪港挽救經濟，包括力推被評僅屬「虛火」的夜繽紛，有建議政府舉辦更多演唱會。立法會議員江玉歡今日(26日)表示，不要將盛事與普通大型活動混淆，早有研究指出，盛事是大型文化體育活動，能吸引大量遊客特別是國際遊客，並引起國際人士或媒體關注，同時對本地人口環境及經濟有相當大影響。因此，她認為搞盛事應重質量，貴精不貴多，例如Art Basel、國際七人欖球賽、國際冰棍球比賽等才算盛事，單靠搞普通旅遊活動，難以令香港光芒再現。

立法會議員楊永杰在同一個電台節目表示，不認同文化體育及旅遊局局長楊潤雄早前表示邀請一些國際知名歌星來港，屬於主辦單位的商業決定。楊質疑為何政府不主動去「搶歌手」。他同時指出，本港演唱會場地不足，促請當局研究能否善用啟德體育園、西九文化中心對出空地或郵輪碼頭外空地，亦要研究如何包裝及推動有關盛事。立法會議員鄭泳舜則表示，本港有空間推動盛事經濟，過去一年有經驗可整合及優化，今年大型活動包括金融論壇、帆船比賽，下月有綠色科技論壇等，當局可以整合提供籌備及宣傳等工作。