下屆立會資本項目價值下限最高增至$5000　諮詢全體議員意見

繼立法會相關小組委員會通過下屆議員兼任行政會議成員毋須扣減三分之一酬金的建議後，該委員會向全體議員諮詢3項建議，包括把資本項目的價值下限由3,000港元修訂至3,500港元或5,000港元，議員需於下月16日或以前交回問卷。

立法會議員酬金及工作開支償還款額小組委員會，就優化發還工作開支的程序的建議，以及檢討第8屆立法會議員的酬金及工作開支償還款額諮詢議員意見。秘書處向議員發出的文件指出，根據《立法會議員申請發還工作開支的指引》第 72段，資本項目指任何價值3,000港元或以上而可用年限超逾1年的設備或家具。

按照指引規定，議員必需保存所有已獲發還開支的資本項目的存貨清單，並在每年的12月向書處提交該清單。議員卸任時可選擇把該等資本項目交還秘書處，或按秘書處釐定的折舊價值或原有價值的5%(以較高者為準)購買此等資本項目。

文件指自第6屆立法會起(由2016年10月開始)，資本項目的價值下限由 1,000港元提高至 3,000港元，此後一直未有檢討有關金額。為提高資產管理程序的成本效益，秘書處建 議把資本項目的價值下限由3,000港元修訂至例如3,500港元或5,000港元。

另兩項建議則是整合開設辦事處及資訊科技開支償還款額和辦事處營運開支償還款額，以及以毋須憑單據證明的方式發還「其他一般工作開支」下的部分開支。