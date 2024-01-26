Zeek平台疑拖糧　員工申破欠基金追薪被拒　勞工處指逾期申請

本地物流平台「Zeek斑馬到家」被指拖欠員工工資，去年勞審處裁定入稟的配送員與公司屬僱傭關係，部分人向向勞工處申請破產欠薪保障基金。香港基督教工業委員會表示，共接獲6宗破欠基金被拒個案，申請人被指超出「服務最後一天」後6個月的申請期限。委員會幹事麥德正認為，求助人從未收到公司解僱信，故平台勞工「服務最後一天」未有法律定義，建議當局「特事特辦」寬鬆處理申請，並促請當局盡快立法保障平台勞工權益。

委員會表示，至今接獲60多個求助，跟進了12宗個案，當中4宗被裁定存僱傭關係，1宗破欠基金申請被拒；另有8宗沒有入稟勞審處，或因公司遭頒清盤令，其中5宗申請破欠基金被拒；另有1宗則只獲批代通知金及未放年假薪酬，但欠薪部分則不獲批。

申請人岳先生表示，前年9月在Zeek任職司機約1個月，至今遭公司拖欠8,746港元工資，其後勞審處去年5月裁定配送員與公司屬僱傭關係，故同年6月申請破欠基金，7月個案被勞審處裁定存僱傭關係，直至去年12月18日，接獲勞工處信件指申請被拒，原因是未能在工作日最後6個月內提出申請。另一名申請人賢仔則2021年起於Zeek任職司機，至今仍遭欠薪約8.3萬港元，去年6月申請破欠基金，同因逾期申請拒批。

麥德正對此表示遺憾和失望，稱平台勞工無法例定義開始工作及合約完結日期，惟法例卻規定申請要在「服務最後一天」後6個月內提出，質疑破欠基金「為何不多走一步」，批評政府一日沒有政策，抑或法例和行政措施一日未有改變，平台勞工都得不到應有的權益保障。委員會項目幹事則建議當局立法時可參考外國例子，包括去年歐盟推出的平台經濟指引草案，若符合「薪酬由平台決定」及「平台有分派工作控制權」等兩項要求，勞資雙方則可被假定為僱傭關係。

勞工處表示，截至本月，已向278名涉「建順資訊科技（香港）有限公司」（即早前被頒令清盤、Zeek母公司之一）合資格申請人發放破欠基金特惠款項。審批時除依​照保障範圍及申請時限等法例，亦會考慮個案資料，倘申請人不同意決定，可按機制覆核。處方續指，已與主要數碼平台經營者及持份者成立「聯絡小組」，探討加強保障平台工作者可行辦法，以及就工作者情况展開為期約3至4個月的「主題性住戶統計調查」，料本年底至明年初發布。