廉署落案起訴醫療儀器公司前營運總監　涉詐騙項目費用310萬元

廉政公署今日(26日)表示，調查貪污時揭發一名醫療儀器公司時任營運總監，涉嫌訛稱一間國際公司為一個研發生產項目的買家，詐騙醫療儀器公司逾310萬港元項目費用，廉署昨日(25日)落案起訴該名前營運總監欺詐罪。他現已獲准予保釋，案件下周二(30日)在東區裁判法院提訊及轉介區域法院答辯。

現年73歲的馮姓被告，為富識醫療技術有限公司前營運總監，現被控一項欺詐罪名。案情指，他於2018年底邀請一名投資者投資一個醫療儀器研發生產項目，投資者其後成立富識以營運該項目，並聘請被告為其營運總監。由於該項目發展進度緩慢，被告遂建議投資者投資另一項咖啡機研發生產項目，以其盈利為醫療儀器項目提供資金。

該投資者同意透過富識投資該咖啡機項目，並同意被告的建議，聘用BM Technology Design Limited及韋奇工業有限公司為項目進行軟件開發、製造塑膠零件及供應原型機。被告涉嫌於2019年10月至2020年4月期間，向富識訛稱一間國際飲料公司會向富識購買該咖啡機項目，意圖詐騙而誘使富識向BM Tech及韋奇支付共逾310萬港元。