關注三無大廈垃圾問題　閉路電視裝置　有區議員反映廚餘機不足

垃圾徵費措施押後至8月1日推行，為釐清混亂的解說，環境及生態局今日(26日)舉辦簡介會，向全港區議員講解措施的執行概況。據悉，區議員在簡介會中提出約20條問題，例如三無大廈如何處理垃圾、若在屋苑內加設閉路電視監察，安裝設備的費用誰付，以及誰會「睇片」等。有區議員更提出各區將舉辦日夜都繽紛活動，無論市民或遊客均不熟悉相關政策，政府會否在旅遊區保留一定數量的垃圾桶。

據悉，當局在簡介會展示了呎碼不同的垃圾袋，又介紹了垃圾徵費的細節，又指會設立熱線為市民解答問題，甚至有舉報違規的專線。區議員在會內除提出上述問題外，亦問及廚餘如何處理、漁民的垃圾如何處理以及會否增加流動回收站等。

屯門區議員葉文斌回覆查詢時指出，他在簡介會中提出食肆集中的地點，回收設施很髒，而閉路電覙會否集中安裝，尤其或會有人亂倒污水到渠道，令渠道淤塞，然而負責渠道問題分屬不同門，會否難以處理。他又提及屯門友愛邨有廚餘機落地，但11座樓宇只有7部，並不足夠。

他又問及旅客區是否仍有垃圾桶提供，其他地區例如台灣有做垃圾分類徵費，在士林夜市等旅遊區會有垃圾桶。現時港府在18區推動日夜都繽紛活動，香港市民不熟新政策，旅客更加不知曉，香港會否在旅遊區保留一定數量垃圾桶？

葵表區議員郭芙蓉在簡介會後表示，關注三無大廈推行垃圾收費的情況，會上得悉政府會派外展隊加強解說。她又指目前屋苑要有至少1,000戶才可申請資助，設置廚餘機，署方在會上表示，會改善這些便民措施。

元朗區議員姚國威留意到有物管公司調高處理大型垃圾的費用，指物管公司必須交代清楚費用的明細，例如公司收取的服務費和政府收取的垃圾收費，以免產生誤解。 東區區議員吳清清指區內市民的環保意識不弱，但關注大廈上調管理費，和綠在區區、廚餘回收等配套不足問題，希望政府在落實初期為各類型大廈提供津貼，由政府承擔部分相關開支，協助住戶和物管公司適應。