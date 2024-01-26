物管公司調整管理費或收垃圾費　須擬備財政年度建議開支預算

物業管理業監管局今日(26日)就垃圾收費致函全港持牌物業管理公司，提醒調整物業管理費或收取處理棄置大型垃圾費用時，須擬備有關財政年度的建議開支預算草案，並徵詢業主組織、業主或客戶意見。

監管局表示，物管公司須調整物業管理費水平時，應按上述規定清晰向業主組織、業主、客戶作出交代，例如管理費建議整體調整X%；至於調整理由若包括員工薪金水平調整、維修保養開支增加，或落實垃圾收費安排等，則應提供不同理由引致管理費水平調整的細項百分率，以供業主組織、業主、客戶考慮，避免產生誤解。

至於處理棄置大型垃圾的收費，監管局提醒物管公司應向業主組織、業主、客戶交代有

關安排收取業戶費用的計算方法，包括棄置的具體安排、收費所包含的元素，例如由政府收取的「入閘費」、將大型垃圾運送往廢物處理設施的費用等，以及有否需要向其他第三方，如清潔服務承辦商繳付費用等，以助他們了解有關安排及作出決定，避免產生誤解。

香港房屋經理學會亦說，管理公司須就屋苑的收入和支出每季發出財務報表，清楚列明每項收入和支出金額，但如果原預算的清潔開支無法涵蓋實施垃圾徵費後的支出，管理公司才會考慮進行調整，並會按照實際增加的開支調整清潔合約費用。因此學會鼓勵業户和其屋苑管理公司及業主組織積極溝通，確保管理費用的使用符合公眾利益和屋苑的實際需求，及維持屋苑的和諧。