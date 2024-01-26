當局指市民買假指定袋不犯法　物管公司有責任列明垃圾收集費

垃圾收費延至8月實施，環境及生態局早上在政府總部舉辦簡介會。局長謝展寰在會後強調市民如果購買假冒的指定垃圾袋，並不會犯法，但就不能會作指定袋用途，因此也會有損失，呼籲市民到有標誌的指定銷售點購買指定袋；當局亦會對銷售假冒指定袋嚴厲執法。

對於有區議員反映，有物業管理公司將處理居民大型垃圾的收費提高至300港元，謝展寰指物管公司有義務和責任清楚列出收費的明細，不能將數目混淆，物監局已向物管公司發信提醒。

被問及部分指定袋收費平1港元的膠袋徵費便宜，「一袋兩用」的安排會否削弱膠袋徵費的成效，他膠袋徵費的目的是要鼓勵減少使用膠袋，認為「一袋兩用」並無違背原則。

雖然零售點未必有全部9款的指定袋出售，但他指通常會有較常用的10公升、15公升和20公升指定袋，雖然指定袋一包40個綑綁出售，但市民不一定一個月就用盡40個，以一個3人家庭為例，用15公升指定袋一個月，估計要40多元至50港元；用10公升指定袋，一個月約要30港元左右。

，香港已經落後於內地和澳門，因此有需要「追落後」，相信措施對市民不會帶來很大衝擊，環保署亦已與食肆和零售界解說，不少食肆現時亦已改用更環保的飯盒和飲管，這些替代用品的價格亦有明顯下降，相信對商品價錢不會造成太大影響。

首階段即棄塑膠用品管制措施將於4月20日實施，，香港已經落後於內地和澳門，因此有需要「追落後」，相信措施對市民不會帶來很大衝擊，環保署亦已與食肆和零售界解說，不少食肆現時亦已改用更環保的飯盒和飲管，這些替代用品的價格亦有明顯下降，相信對商品價錢不會造成太大影響。