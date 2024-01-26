HKSOS App無信號下可求助 聾人及語障人士求救更及時

去年7月，有議員接獲聾人組織求助，指聾人目前使用「992緊急求救短訊服務」時，存在諸多困難，其後為此提出書面質詢，並聯同組織約見保安局及執法部門反映意見。當局終在今月公布，於「HKSOS」手機應用程式加入定位、訊息圖像化等功能，方便聾人士使用。有聾人代表表示，該定位功能有利於拯救行山出現意外的同行友人。

議員鄧家彪表示，過往聾人使用992短訊求助時，必須事先在指定地點及執法部門進行登記，導致登記人數嚴重不足，加上只能使用SMS短訊文字溝通，交流緩慢之餘，亦難以快速準確描述事發情況及地點，不利於年長或語文掌握能力較弱的使用者，嚴重窒礙聾人的求救速度。

龍耳創辦人總幹事邵日贊表示，執法部門在HKSOS應用介面上，將求助訊息圖像化及簡單文字化，當中的圖像是根據聾人最常求助的9種個案類別精心設計，如受傷、嚴重失血、呼吸困難等，有助報案中心能快速掌握求助人情況。

邵續指，HKSOS亦設有即時傳送地理位置功能，協助報案中心快速定位，同時當求救信號發出後，搜救隊接近時，手機亦自動發出聲響，方便搜救隊前往拯救。HKSOS使用者可在應用程式登記時，選舉自己為聽障抑或語言障礙人士，聾人亦毋須再前往指定地點登記，免卻了繁複的登記手續。

聾人代表譚桂標指，多年前曾與聾人朋友行山，結果友人出現意外，因992沒有定位功能，及大量溝通誤會，最終遺憾失救。推出HKSOS後，亦曾為朋友求救，當時另有友人致電999報案，始終無法說出準確位置，結果是透過HKSOS的定位功能，發出求救信號後，報案中心便立即知道他們身處的位置。