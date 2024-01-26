前線行業起薪點去年升至1.6萬　調查料僱主今年仍難請人

有本地招聘平台數據顯示，去年部分前線行業對勞動力的需求強勁，當中以零售門市及餐飲業招聘需求最大，招聘廣告量分別急升20%及26%。同時，去年整體全職月薪起薪點中位數上升6.7%至1.6萬港元，僱主招聘難情況未見明顯改善。平台指出，經濟活動雖自去年中復常，但消費疲弱，企業經營狀況持續困難，僱主將繼續面對人手不足及薪酬持續上升問題。

據網上招聘平台Moovup的招聘數據，去年部分前線行業對勞動力的需求繼續強勁，又以零售門市和餐飲業招聘需求最大，其中零售門市招聘廣告量上升20%，保安及物業管理升16%、酒店及會所上升26%、清潔上升20%，顯示僱主招聘難度在去年一直持續，情況未見明顯改善。

薪酬方面，去年幾個主要前線行業的薪酬均有升幅，例如零售門市及物流和運輸業，全職月薪起薪點中位數，各上升6.7%至16,000港元；餐飲業則上升6.3%至1.7萬港元；保安和物業管理的全職月薪起薪點中位數，亦上升1.9%至1.65萬港元。總體而言，去年全職月薪起薪點中位數上升6.7%至$1.6萬港元。兼職時薪起薪點中位數方面，去年全年則持平，維持在60港元。

Moovup共同創辦人邱力迅預料，本港今年上半年經濟會維持穩定、失業率低令招聘前線行業人員仍然困難。為應對前線行業人手不足問題，僱主應從多方面着手，推動更多的婦女重新投入就業市場、協助市場釋放及尋找潛在勞動能力。邱亦建議，中年求職者應積極參與僱主提供的技能培訓，吸收新知識及建立良好人際關係。