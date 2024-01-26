港府跨部門統籌協調　今年上半年逾80項大型盛事舉行

近日有議員建議政府應主動邀請外國名人來港推動盛事經濟。港府有財金官員今日(26日)會見傳媒，交代本港盛事經濟發展。該官員表示香港作為亞洲盛事之都，有關活動是「浪接浪」。單是2024年上半年已有逾80項大型盛事舉行，帶動文化體育、酒店餐飲等經濟收益，認為有助鞏固和提升香港國際城市地位。

本港會主動出擊爭取更多大型盛事到港，形容「百尺竿頭更進一步」。旅發局會全球物色不同盛事，並主動為在港盛事加入本地元素，當局亦已開展了工作。政府會成立跨部門統籌協調組，推動支持各主辦方在港舉辦盛事，帶來文化上的改變，以便利為先。旅遊發展局成立的專組會成為第一站聯絡窗口，評估不同盛事需求再聯絡各部門；又計劃加強宣傳，並向市民推廣。香港電台也會推出全新製作節目，及與其他商業媒體合作。未來有3個盛事已成熟，已批出15個項目。該官員舉例，二月底將有珠寶展、三月也有其他活動，未來不同活動會由商務及經濟發展局會就相關活動作宣布，財經事務局也會再另作宣布。

文化體育旅遊的盛事方面，文體旅局成立了文化藝術盛事基金，促進更多項目落戶香港。今年香港流行文化節將會推出「art and habour」活動；局方又在去年4月優化「M」品牌計劃，截至目前2023/24年度已有破紀錄17項大型國際體育賽事，當中有逾15個不同類型體育項目。例如成功引進「UIM E1電動賽艇世界錦標賽總決賽」、舉辦國際龍舟賽、art basel、art central等，希望能吸引更多盛事落戶香港，局方也會積極作跨部門協調，例如去年舉辦的Lv時裝騷，有助提升香港地位。

文化藝術盛事委員會主席鄭志剛穿針引線，協助Dior在港舉辦時裝展。鄭表示，自去年成立以來一直努力穿針引線，以官商民合作方式，今年會推出9個國際大型盛事，率先介紹3個已成熟的活動，而打響頭炮下月會有「Chubby Hearts」，一連11日會有大型紅心在中環出現，有不同大紅心也會在不同地方快閃出現，給予大家驚喜，料活動可吸引逾10萬個訪客。另外3月15至7月2日會舉行「金庸百年誕紀念展」，以沉浸式手法介紹金庸筆下小說人物等，預計可吸引逾40萬訪客。今年3月22日至24日舉行「Complexcon」，以往一直在紐約舉行，今年首次移師香港舉行，展出各種潮流文化品牌等，料可吸引逾3萬名市民和遊客。

旅發局主席彭耀佳表示，旅發局一直支持推廣旗艦盛事，例如香港美酒佳餚巡禮等，一直推動會展旅遊，在2023年已成功競投大約60個會展活動，料會引來大量遊客訪港。旅發局總幹事程鼎一亦指，局方作為第一站聯絡窗口，在接到申請後會作初步評估，並諮詢政府部門等，會用三大因素作評估，包括吸引市民和旅客、在全球有正面曝光，以及展示香港策略地位。