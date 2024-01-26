外媒曾指因示威取消活動　蔡若蓮終出席英國教育展與師生交流

外媒日前報道指到英國外訪的教育局局長蔡若蓮因擔心受示威影響，取消參與在當地的公開活動，教育局亦回覆指蔡若蓮的外訪行程緊密，或會因應實際情況，調動行程安排。不過，今日（26日）政府發出新聞簡報，更新蔡若蓮訪問英國交流的最新進展，其中提到她於倫敦時間25日應邀參觀英國教育科技展BETT Show，了解不同參展單位展示的教育科技和創新方案，亦在一個專題討論環節發言，有關活動均未有如外媒報道所指取消。

新聞簡報中指出，蔡若蓮應邀參觀英國教育科技展BETT Show，期間與香港師生交流，了解他們設計展品的理念，其後亦聯同分別來自香港和英國的教育界和教育科技企業的業界代表，在一個專題討論環節發言，向與會人士介紹香港教育的最新發展及優勢，包括發展香港成為國際教育樞紐，以及如何在數位時代培養人才，以應對科技快速轉型和變革所帶來的挑戰和機會。蔡若蓮於赫爾辛基時間1月26日將展開在芬蘭赫爾辛基的訪問行程。

政府起初公布，蔡若蓮會參與「專題討論環節發言，並為參與展覽的香港師生打氣」的公開活動，外媒「美國之音」日前就報道指蔡若蓮的公開活動或因擔心受到抗議而取消，而其後教育局亦指局長一行「或會因應實際情況，調動行程安排」。