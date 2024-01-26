東網實測指定垃圾袋　市民指質地不錯唔易穿

垃圾徵費指定袋早前被指超薄易爛，東網記者實測將約1公斤的隨身物品放袋中。受訪市民認為指定袋「夠厚」，質量更較屋苑過去所派的佳。另有市民認為膠袋精美，不介意用來買餸。

指定垃圾袋今天(26日)將在部分商戶率先發售，記者購買1包40個15公升容量指定袋，收費68港元。我們其後將重用膠杯、摺疊飯盒、仍有小量水的水樽、兩個充電器，以及雨傘連重用傘套，約重1公斤的物品放進指定袋，給市民體驗指定袋質量。

吳太親身提起及感受指定袋後指，膠袋的質量很好，更較屋苑提供的好，不算薄。她續指，全家已因應徵費做分類回收，成功將家居垃圾量減半，因此15公升容量的指定袋足夠平日使用。不過她提到，屋苑未有廚餘回收服務，限制減廢力度，又希望提供當局在更方便回收途徑，毋須再行20分鐘才能到最近的「綠在區區」回收。

余女士亦認為質地不錯，不擔心膠袋易穿，但指15公升容量的袋不足全家使用。她提到，因為徵費延遲，至今仍未開始準備垃圾徵費，又說明言屋邨樓下只有三色桶，不便回收更多廢物。潘先生亦說指定袋「穩陣」，亦較一般堅韌，但坦言對收費詳情不清楚。

指定袋可在部分商戶「一袋兩用」，成女士表示，指定袋外觀精美，「靚過白色膠袋又襟污糟」，又說指定袋本身為膠袋，只是未來可再用來扔垃圾，不介意一袋兩用。