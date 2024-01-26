河套創科園首批大樓年底落成　政界：關乎未來「食粥食飯」

政府致力推動創科發展，創新科技及工業局長孫東表示，政府正有序推動河套深港科技創新合作區香港園區的建設，創科園首批3座大樓將於年底陸續落成，另外5座大樓亦會在社區隔離設施拆除及土地平整後盡快啟動興建。有政界人士指，香港未來的社會及經濟發展，「食粥食飯」都視乎能否發展好創新科技。

孫東今日(26日)出席有關河套香港園區研討會時指，河套香港園區要與新田科技城在內的北部都會區協同發展，香港未來創科發展，將會形成「北、中、南」的格局，南部以數碼港為基地，中部以科學園為中心，北部則以河套新田科技城，結合產學研、中式生產等，帶動北部的發展和香港創科產業建設。

孫東又指，香港園區的競爭力，相較深圳園區的營商成本較高，認為香港要思考如何更好發揮國際化優勢和制度特色，尋找立足大灣區創科發展的新定位，透過制度和政策上的創新和突破，吸引國際人才和資本，增強香港園區的競爭力。

有政界人士在同一活動指，香港未來的社會及經濟發展，「食粥食飯」都視乎能否發展好創新科技。他表示，過去經驗中，由港府成功推動的產業不多，指香港要克服困難，在科技創新產業發展過程中，把握好河套深港科技創新合作區兩個園區的合作。