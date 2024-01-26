去年12月10日區議會選舉投票日，傍晚發生電子選民登記冊系統故障事件。選舉管理委員會今日(26日)向特首提交中期報告，報告指專責調查小組排除系統受到外部侵入或破壞，今次事故的主因，是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時，未有充分考慮實際操作時可能引起的流量影響，因而無做充分和全面的承載。對於今次事故，香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為是出於線程池問題，等於西隧有3條線，但程序錯誤令到車輛行來行去都是行一條線，所以導致大塞車。

負責調查事故的專責調查小組主席文本立指過去6星期專責小組舉行多次會議，進行一系列模擬測試，查找成因。及後發覺，事發時電子選民登記冊系統伺服器的中央處理器負荷接近100%。小組測試後，發現系統的兩個程序存在設計問題，運算所需時間會隨投票時間過去而不斷上升，即隨投票時間長、運算時間都長，到下午7時37分，即選舉進行11小時後，中央處理器終告不堪負荷無法運作。

他續稱，發覺另一個系統設計間題，導致個別工作程序在數據庫中會出現「單列輪候」處理的情況，會不必要地大量佔用伺服器中的資源，由於有關資源與其他程序共用，包括發票程序，令系統難以執行發票程序，是不能發票的主要原因。

及後特邀香港大學兩位教授參與調查，同意本次測試，導致今次事故的兩個程序問題，是由選舉事務處資訊科技管理部人員因應今次區選運作需要而作出的系統設計改動，沒有充分的荷載測試導致意外發生。

本身有3重確認安排，第1重團隊測試、第2重個人資料安全、系統保安測試、第3重有技術諮詢委員會進行全面審視。他指未有發揮應有作用，沒有全面充分測試，改動闡述沒有提醒改動，以作出恰當的建議。專責小組認為要加強角色，加強基礎。

他又稱，電子選民登記冊系統的設計屬「封閉式」系統設計，除了選務人員可透過選舉事務處所提供的平板電腦登入外，任何其他外部人員或裝置均會被防火牆阻拒而無法與之連線，因此屬安全設置。

專責調查小組全面檢查後，未有發現任何外部裝置企圖登人系統的記錄，因此可基本排除遭受外部攻擊的可能性，亦未有發現有人試圖惡意破或影響系統運作，而造成今次事故的主因，是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時，未有充分考慮實際操作時可能引起的流量影響，因而無做充分和全面的承載。

文本立指電子選民登記冊系統出現故障的主要原因，是選舉事務處技術團隊在修改系統設計時，未有充分考慮其在質際操作時可能會引起的流量影響，因而沒有作充分和全面的承載測試，以及當其向另兩重確認架構提供修訂閘述時，又沒有充分關明其修訂詳情及可能引致的各種影響：導致該兩重架構在此修況下未能做區了解系統設計改動所可能引致的後果。

雖然專責調查小組基本掌握成因，會繼續聯同專家繼續調查，避免再發生，確保日後選舉安全有效進行。

選管會主席陸啟康對事件造成不便再次表示歉意，選管會當日盡快努力盡快恢復程序運作，沒有影響選舉公開公平進行，會務求杜絕再次發生。

被問及意外涉事員工多少及會否停職，文本立指專責小組要查清事實、提出建議，改善措施就會在最終報告處理，其他人事問題給予行政方跟進。他指3重認證沒有防止意外發生，已經給予建議希望杜絕問題再次發生。

被問及會否問責，陸啟康指12月11日當日答案已經是最真誠的答案，沒有補充。被指今次出意外的部門是否選管會的下屬，作為首長會否問責，陸表示選舉事務處不是選管會部門，但選管會在任何選舉事務都有主體責任。