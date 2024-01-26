旺角截販毒私家車拘兩男　再搜3毒窟檢值380萬元貨

海關於昨日(25日)在旺角區展開緝毒行動，當晚在黑布街發現一輛停泊在路邊的私家車，並目睹一名男子從前排乘客位下車，其形迹可疑，於是上前截查他及車內司機，繼而在車內發現一塊約重1.1公斤的懷疑可卡因磚，以及約100克以茶葉包裝作掩飾的懷疑大麻花，隨即拘捕該2人。

海關其後押解26歲男乘客到附近一個住宅單位搜查，並在屋內檢獲約80克懷疑霹靂可卡因及一批毒品包裝工具。經跟進調查後，關員再搜查該名男子位於元朗鳳攸東街的租住單位，另起出約2.5公斤的懷疑可卡因及一批毒品包裝工具。此外，海關亦押同41歲男司機前往他在觀塘大業街管有的劏房，揭發屋內藏有約500克以茶葉包裝作掩飾的懷疑大麻花，以及25克懷疑大麻油。全部毒品總市值約380萬港元。

兩名被捕人士各自報稱文員及司機，後者懷疑是收取數百港元報酬參與販毒，前者則未知有無收取報酬，但相信他們是利用上述單位作毒品儲存包裝及分銷用途，而相關毒品活動已運作至少1個月，估計毒品是供應九龍區。海關留意到，販毒集團為求分散風險，將毒品分開擺放於不同地區、不同路線及不同類型的單位，並且將角色細分，以減低被捕時的損失，達致「防火牆」的效果。

被捕人士已共同被控以1項「販運危險藥物」罪，當中26歲男子被加控2項「販運危險藥物」罪，而41歲男子則被加控1項「販運危險藥物」罪，案件將於明日(27日)在九龍城法院提堂。