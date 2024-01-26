漏數專用票站選票　總投票人數現誤差

對於上月公布的選民投票總數及投票率亦出現誤差。選管會主席陸啟康指當時公布的約119.3萬投票人數，以及總投票率27.54%，實際上應為約119.5萬人，增加2138人，而總投票率是27.59%，增加0.05個百分點。

出現誤差的原因，陸啟康指是由於投票日電子選民登記冊系統出現故障，之後採用後備紙本模式發票，期間發出的選票數目，無法由電子選民登記冊系統計算，須由每個票站以人手計算，當時漏算設於懲教院所及警署，供被拘留選民投票的專用投票站投票人數，又指由於整體有大量投票站，加上時間十分緊迫，須盡快計算結果以向外公布，最終在計算上出現誤差。

但陸啟康指出，由於有關選票在投票結束後已運往相關大點票站進行點算，因此選舉結果並未因此受到影響。被問及點算出現誤差，會否擔心有人提出選舉呈請，陸表明不擔心，

皆因是公開點票，不會擔心點票準確性。至於誤算就看出需要檢視電子選民登記冊系統，又指工作人員極大壓力，錯誤可以理解，最重要沒有影響選舉結果。

專責調查小組會繼續深化跟進調查結果和分析以及擬訂建議完善方案，務求杜絕同類事件再次發生。選管會亦會在於選舉結束後3個月內，向行政長官提交全面的選舉報告，將今次事件的詳細報告及建議完善方案納入報告內。