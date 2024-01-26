YouTube色情影片違例　4片呈交淫褻處評級

美國Google旗下影片分享網站YouTube對其平台發布的影片充斥海量有問題影片，色情、暴力、血腥的影片，從未收斂，東方傳媒機構(下稱「東方」)就以上多個問題分別致函警務處及電影、報刊及物品管理辦事處作出檢舉及投訴，提出6大質詢。電影、報刊及物品管理辦事處跟進調查後，日前指發現5條色情連結涉嫌違反《淫褻及不雅物品管制條例》，除其中1條已遭YouTube移除外，其餘4條已呈交淫褻物品審裁處評定類別。

東方去年4月去信政府部門後問題仍未改善，之後又發現有人巧立名目，將涉及女性陰部、胸部大特寫的「無格」淫片，以「精油按摩」、「除毛」、「母乳餵哺」等字眼上載便可規避該平台審查，淫片持續荼毒兒童及青少年心智，令人憂慮。電影、報刊及物品管理辦事處日前回覆跟進查詢，該處已將東方上月21日提交的信中附表列出的色情連結共5條連結呈交淫褻物品審裁處評定類別。該處翌日再檢視有關連結時，發現最後的1條連結已遭YouTube移除。

有關連結的5段懷疑違例的影片，均有大量包含裸露。第1條短片是記者以「下體除毛」相關的中英文關鍵詞搜尋，片中1名女子打開大腿展示下體，被他人以剃刀除毛，裸露程度令人髮指。第2條片是2名少女跳舞後雙雙入浴室，然後脫去衣服，由其中1名女子幫對方拍攝裸照。第3條是1名豐滿女子自拍，對着鏡頭袒露胸部，雖貼上乳貼，但仍若隱若現。而第4條是大批男女戴上頭盔裸跑，場面誇張。最後第5條已被移除，是以精油按摩為名，實際卻是成人色情影片截取片段，片中1名女子被1名男子以精油按摩胸部。

淫褻物品審裁處由1名主審裁判官及2名或以上審裁委員組成，負責為事物及物品評定類別及裁定性質。一般由部門轉交審裁處要求裁定該物品是否淫褻或不雅。根據《淫褻及不雅物品管制條例》，淫褻物品審裁處有權評定物品類別，為社會詮釋淫褻及不雅的含義。包括任何暴力、腐化或引起厭惡情緒的物品均被視為不雅。審裁處可將物品評定為：第I類既非淫褻亦非不雅；第II類不雅；或第III類淫褻。如屬第II類物品，審裁處可附加條件，規限發布範圍。如果被評定為第III類物品，一律不得發布。

發布、管有或輸入以供發布第III類物品，可被罰款港幣100萬港元及監禁3年。向青少年發布不雅物品，首次被定罪，可被罰款港幣40萬港元及監禁12個月。第2次或其後定罪，可被罰款港幣80萬港元及監禁12個月。如不遵從有關發布第II類物品的限制，首次定罪，可被判罰款港幣40港萬元及監禁12個月。第2次或其後被定罪，可被罰款港幣80萬港元及監禁12個月。