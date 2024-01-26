去年47教師被釘牌增逾倍　涉性罪行師生戀等

教育局於2022年公布《教師專業操守指引》，強調「恪守法治」、「以身作則」等教師專業操守準則。當局表示，2023年有47名教師被取消教師註冊，較2022年的21人大增逾倍，另外今年有13人收到譴責信及69人收到書面警告。當局續指，2023年涉及嚴重違反專業操守而被取消註冊的其他個案主要為干犯與性相關、虐兒或盜竊等的罪行，及與學生有超越師生關係的交往等。

根據教育局公布數字，2023年有47名教師被取消教師註冊，較2022年的21人大增26人，另外去年有13人收到譴責信，69人收到書面警告，13人收到書面勸喻，以及29人收到口頭提示或被紀錄在案。為了進一步加強教師註冊的把關工作，2021/22學年開始，為所有註冊教師每3年進行一次刑事紀錄查核，以防有刑事紀錄的註冊教師出現漏報或隱瞞的情況，亦是今年採取行動個案明顯增加的原因。

局方指已就查核結果按既定機制跟進，雖然大部分個案涉事教師已離開教學行列，但是若其涉及嚴重的違法行為或違反專業操守，為保障學童的福祉亦會嚴肅跟進，杜絕其重返學校的機會。