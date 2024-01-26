足球會前高層訛稱可內部認購演唱會門票　逾百人上當涉款600萬

執法部門於本周二(23日)接獲報案，指一名247足球會的前發展總監，在包括社交網站等不同渠道發布貼文，聲稱有辦法獲取香港所有演唱會的內部認購門票，執法人員有理由相信，這名疑犯濫用其職務上的便利及人脈關係，去騙取受害人的信任。

人員經調查後，發現全港有33宗網上購物騙案與該名疑犯有關，該33名受害人均聽從疑犯指示，利用不同轉數快戶口過數購買演唱會門票，疑犯確認收款後，隨即以包括退款及另購其它演唱會門票等不同藉口拖延受害人，其後更加失聯，甚至乎於2024年1月中辭任發展總監職務，而受害人最終未能取得任何門票。

經進一步調查後，人員鎖定一名姓周(36歲)本地男子，化名Frankie，並於昨日(25日)下午，在其粉嶺居所把他拘捕，相信他為案中的主腦。他涉嫌利用自己及其他轉數快共14個戶口收取受害人款項。人員同時檢取電腦及電子通訊器材調查及分析，相信案中牽涉的受害人至少超過100人，案發時間由2023年5月至2024年1月，涉款接近600萬港元，受害人損失金額由數百港元至數十萬港元不等，當中以MIRROR演唱會門票佔大多數。