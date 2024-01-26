A4聯盟倡設20億盛事基金　促徵專營稅補貼公用事業加價

為挽救旅遊業，由多名議員組成的「A4聯盟」建議政府撥款20億港元成立「盛事基金」，舉辦更多熱門文旅活動及大型盛事，資助本地旅行社開展更多本地遊、深度遊、文化遊等行程，打造多元旅遊體驗。

新一份財政預算案下月底公布，A4聯盟提出多項建議。設立盛事基金的原因，議員楊永杰指政府必須多管齊下吸引高消費旅客，重振香港旅遊購物天堂的「金漆招牌」，故建議政府預留最少20億港元資金，派發富吸引力的旅客消費及住宿優惠券，例如舉辦免費「酒店+車票/機票+文旅門票」抽獎活動、高鐵隔日票「買去程送回程」等優惠，並適當控制酒店房價，延長旅客港日數及提升消費意欲。

楊又建議設立「公用事業穩定基金」向獲准從事專營業務的企業，包括巴士公司、港鐵公司、煤氣公司、港燈和中電等，徵收專營稅，並以外匯基金收益、港鐵股息、專營稅等資金設立「公用事業穩定基金」，補貼市民地鐵、巴士、小巴、電費及煤氣等公用事業加價費用。

另一議員梁文廣還建議政府增加燃油私家車的首次登記稅最少50%，並延長即將結束的「電動車一換一」計劃5年，及容許左軚電動車登記及在港行駛，豐富電動車市場，以加快推動《電動車普及化路線圖》。

在「攜老扶幼 關懷弱勢」方面，議員林素蔚建議政府每年預留30億港元，為0至5歲的兒童家庭提供每年1萬港元現金津貼，補助家庭撫養子女開支，完善本地育兒政策，長遠刺激生育率，以及增設「大灣區父母安老免稅額」，把受養人的居住條件延伸覆蓋至大灣區，並放寬「通常在香港居住」的準則，包括減少在港逗留日數、時間及訪港的頻密程度，令稅收政策更符合如今大灣區融合發展的趨勢。

為減輕中小微企的經營成本和負擔方面，議員張欣宇建議政府針對性降低商用車輛的隧道收費，例如可與的士同價劃一25元收費，體現促經濟發展的優先原則。他又建議政府把握建設「港深西部鐵路」的機遇，同步興建「機場快綫2.0」，途經深圳灣與前海，聯通香港與深圳機場，以提升兩地機場競爭力，為提振經濟帶來更龐大的效益。